Mais de 130 prisões relacionadas foram deflagradas em setembro
Suspeitos teriam efetuado disparos contra "desafeto" em via pública da cidade
Proposição do governador Elmano de Freitas foi anunciada como reforço na segurança após ataque em escola de Sobral
Juazeiro do Norte e Sobral já haviam registrado episódios de violência do tipo e o último caso aconteceu no município de Itapipoca, na madrugada deste domingo (21)
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará deflagrou uma nova operação, nesta sexta-feira (19), no bairro Jangurussu
Nos últimos dias, a queima de fogos de artifício marcam a tomada de territórios dos grupos armados
O secretário assegurou que o governo de Elmano de Freitas tem feito a "parte que cabe" ao Estado
Secretário chefe da Casa Civil Governo do Ceará confirmou que 19 suspeitos foram presos logo após a queima de fogos
Bii Sousa, que foi assassinado, era conhecido por participar de ações sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade
A vítima não chegou ao local determinado de pouso, e amigos e familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará