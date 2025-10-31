Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem da viatura com vários fogos sobre o carro.

Segurança

Seis suspeitos de integrar facção criminosa são capturados durante queima de fogos em Fortaleza

Mais de 130 prisões relacionadas foram deflagradas em setembro

Bergson Araujo Costa 17 de Outubro de 2025
Foto mostra Delegacia de Polícia Civil de Sobral

Segurança

Menino de 4 anos morre após ser baleado durante ataque a tiros em Sobral

Suspeitos teriam efetuado disparos contra "desafeto" em via pública da cidade

Redação 12 de Outubro de 2025
Foto mostra policiais militares por ocasião de uma operação no Ceará

PontoPoder

Projeto que autoriza Governo a comprar férias de policiais militares e civis é aprovado na Alece

Proposição do governador Elmano de Freitas foi anunciada como reforço na segurança após ataque em escola de Sobral

Marcos Moreira 07 de Outubro de 2025
Foto que contém montagens de homens em uma moto efetuando disparos em tentativa de chacina em Itapipoca

Segurança

3ª tentativa de chacina em 48h no CE deixa um morto e cinco feridos em Itapipoca

Juazeiro do Norte e Sobral já haviam registrado episódios de violência do tipo e o último caso aconteceu no município de Itapipoca, na madrugada deste domingo (21)

Redação 21 de Setembro de 2025
Secretário Roberto Sá.

Segurança

Mais de 130 suspeitos são presos por envolvimento em queima de fogos generalizada em Fortaleza

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará deflagrou uma nova operação, nesta sexta-feira (19), no bairro Jangurussu

Matheus Facundo e Bergson Araujo Costa 19 de Setembro de 2025
pichação comando vermelho facção ceará rio de janeiro crime organizado homicido tráfico de drogas

Segurança

'Poder financeiro e maldade no currículo': secretário aponta influência de líderes de facções do RJ no Ceará

Nos últimos dias, a queima de fogos de artifício marcam a tomada de territórios dos grupos armados

Emanoela Campelo de Melo 18 de Setembro de 2025
Roberto Sá discursa em coletiva de imprensa

Segurança

Roberto Sá critica falta de leis mais duras contra facções e diz que polícia 'prende reiteradas vezes'

O secretário assegurou que o governo de Elmano de Freitas tem feito a "parte que cabe" ao Estado

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo 17 de Setembro de 2025
Fogos pela cidade de Fortaleza

Segurança

Fortaleza tem queima de fogos generalizada; envolvidos em organizações criminosas são presos

Secretário chefe da Casa Civil Governo do Ceará confirmou que 19 suspeitos foram presos logo após a queima de fogos

Bergson Araujo Costa 15 de Setembro de 2025
Fotos pessoais de Bii Sousa em uma premiação local. Imagem usada em matéria informativa sobre barbeiro assassinado em Maracanaú

Ceará

Barbeiro é morto a tiros enquanto trabalhava em Maracanaú

Bii Sousa, que foi assassinado, era conhecido por participar de ações sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade

Redação 13 de Setembro de 2025
Colagem de fotos mostrando a vítima perdida após decolar de parapente e o momento do resgate

Segurança

Mulher é resgatada após se perder ao decolar de parapente em Quixadá; veja vídeo

A vítima não chegou ao local determinado de pouso, e amigos e familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Bergson Araujo Costa 04 de Setembro de 2025
1 2 3