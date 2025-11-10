Homem é preso por ameaçar pessoas com abridor de coco na Praia de Iracema

Um homem de 32 anos foi preso, na noite de domingo (9), após ameaçar pessoas com um abridor de coco e lançar pedras contra transeuntes na Praia de Iracema, em Fortaleza. A ação foi realizada pela Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR), após o suspeito apresentar comportamento agressivo e resistir à abordagem policial.

Conforme a PM, a ocorrência iniciou por volta das 22h30, quando uma equipe foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para verificar uma briga envolvendo arma branca nas proximidades do Hotel Terraço do Atlântico.

No local, populares indicaram o suspeito, que desobedeceu às ordens de parada e precisou ser contido com o uso da força proporcional.

Uma comerciante que trabalha na região relatou aos policiais que o homem havia ameaçado pessoas com um abridor de coco e arremessado pedras em direção a quem passava pelo local. O objeto usado nas ameaças foi encontrado durante uma varredura na área.

Homem foi preso e danificou viatura

Enquanto era conduzido à delegacia, o suspeito se debateu dentro da viatura, causando danos ao veículo e ferimentos em si mesmo.

Ele foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público, conforme o artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal Brasileiro.