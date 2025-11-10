Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Candidato é preso por fraude no Enem 2025, em Juazeiro do Norte

Homem poderá responder pelos crimes de fraude em certame público e tentativa de estelionato.

Escrito por
Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
(Atualizado às 11:13)
Segurança
foto de prova do Enem e aparelhos celulares apreendidos de candidato que fraudou o Enem em Juazeiro do Norte, no Ceará.
Legenda: Foram encontrados com o candidato um aparelho celular e rascunhos.
Foto: Divulgação/Polícia Federal.

Um candidato foi preso em flagrante por fraude enquanto realizava a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

A Polícia Federal informou que o homem foi visto utilizando aparelho celular durante a prova, aplicada nesse domingo (9).

Conforme a corporação, a prisão ocorreu após denúncia da coordenação do exame. Ao tentar entrar na sala de prova, o detector de metais teria sido acionado e o candidato teria apresentado uma justificativa para portar dispositivo médico. Ele foi autorizado a ingressar na sala.

Veja também

teaser image
País

Enem 2025 tem 27% de abstenção no primeiro dia, diz MEC

teaser image
Ceará

Candidatos compartilham reações às questões do Enem 2025

Próximo ao término da prova, fiscais identificaram que ele utilizava um aparelho celular não declarado, contrariando as regras do exame. Ainda foi encontrado um rascunho com trechos digitalizados que poderiam ser utilizados na redação.

Segundo a PF, o candidato foi indiciado e poderá responder pelos crimes de fraude em certame público e tentativa de estelionato.

Assuntos Relacionados
foto de prova do Enem e aparelhos celulares apreendidos de candidato que fraudou o Enem em Juazeiro do Norte, no Ceará.
Segurança

Candidato é preso por fraude no Enem 2025, em Juazeiro do Norte

Homem poderá responder pelos crimes de fraude em certame público e tentativa de estelionato.

Raísa Azevedo
Há 18 minutos
foto da vigilia da chacina do curio em frente ao forum clovis bevilaqua em fortaleza.
Segurança

‘Nossos filhos vivem em nós’: Chacina do Curió completa 10 anos e massacres em periferias continuam

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
10 de Novembro de 2025
Imagem mostra um veículo do modelo Hilux na cor branca que foi apreendido pela Polícia Civil do Estado do Ceará.
Segurança

Hilux blindada de chefe do CV em Fortaleza vai a leilão; saiba valor

O veículo foi apreendido em uma investigação de homicídio ocorrido em 2020.

Sofia Leite*
09 de Novembro de 2025
Homens usam revólver e atiram pra cima. Fogos de artifícios também são vistos.
Segurança

Facção promove ‘carreata do crime’ para anunciar fim de conflito: 'Paz reinará se Deus quiser'

O caso ocorreu na madrugada deste sábado (8), em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Lucas Monteiro
08 de Novembro de 2025
Foto de uma viatura da Polícia Militar do Ceará à noite. O veículo é branco e preto com adesivos do Governo do Ceará e é iluminado indiretamente por luz vermelha do intermitente. Ao fundo, há policiais com fardamento verde escuro.
Segurança

Homens são presos suspeitos de tentativa de homicídios em Caucaia

Dupla estava em carro que teria sido utilizado em atentado.

Redação
08 de Novembro de 2025
Policial fardado de costas.
Segurança

Dois homens são mortos a tiros no interior do Ceará

Crime foi registrado na noite de sexta-feira (7) no Município do Crato, no cariri cearense.

Redação
08 de Novembro de 2025
trecho de uma camera de seguranca mostrando o momento no qual a vitima e abordada e morta em um mercantil em fortaleza.
Segurança

Justiça manda tirar tornozeleira de acusado de matar comerciante em Fortaleza

A acusação diz que o crime aconteceu a mando de um libanês.

Emanoela Campelo de Melo
08 de Novembro de 2025
Foto do incêndio na vegetação das proximidades do Hospital Universitário do Ceará.
Segurança

Incêndio atinge vegetação nas proximidades do Hospital Universitário do Ceará

Até às 20 horas, a ocorrência permanecia em andamento.

Bergson Araujo Costa
07 de Novembro de 2025
Uma viatura preta e escura da Polícia Civil do estado do Ceará, Brasil, com letras brancas, estacionada ao ar livre. O veículo é um SUV grande. Na lateral do carro, estão escritos os dizeres
Segurança

Três pessoas são encontradas mortas por disparos de arma no Canindezinho

Investigações iniciais estão sob responsabilidade da 9ª DHPP.

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem mostra viatura da Polícia Militar.
Segurança

Policiais militares são absolvidos após acusação de torturar alunos em escola

Caso aconteceu em 2012 após uma funcionária apontar estudantes como os responsáveis pelo sumiço de um celular.

Sofia Leite*
07 de Novembro de 2025
Uma montagem, do lado esquerdo, a arma e o celular aprendidos no momento da abordagem. Do lado direito o suspeito está sendo conduzido até a Delegacia.
Segurança

Homem que extorquia comerciantes é preso em Sobral

O suspeito cobrava R$ 700 de vendedores do Mercado Público da Cidade.

Redação
07 de Novembro de 2025
viatura da policia militar em frente a cgd, em fortaleza.
Segurança

Quem são os PMs investigados por crimes como ameaça e homicídio no Ceará

A CGD instaurou sindicâncias administrativas contra os agentes.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Novembro de 2025
foto do casal: policial militar e a esposa dele, acusada de matar o marido a tiros.
Segurança

Justiça marca júri de mulher acusada de matar esposo PM em Fortaleza

A denunciada diz que o disparo foi acidental.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Novembro de 2025
Armas de foto apreendidas.
Segurança

Faccionado investigado por expulsar famílias de casa no CE é preso em flagrante

30 casas em Pacatuba foram abandonadas por ordem de facção.

Redação
06 de Novembro de 2025
A imagem mostra a frente do prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Fortaleza. Há uma viatura da Polícia Civil na frente, de cor preta, outros carros ao fundo e pessoas transitando.
Segurança

Corpo de homem é encontrado esquartejado em Fortaleza

O cadáver do homem de 47 anos estava dentro de uma sacola de lixo.

Redação
06 de Novembro de 2025
foto de homem colocando bebida alcoólica em copo.
Segurança

Laudo descarta metanol e confirma cocaína em bebida que matou dois homens no CE

Um casal foi preso e autuado por homicídio qualificado.

Raísa Azevedo
06 de Novembro de 2025
A imagem mostra Nara Kércia de Sousa, uma jovem morta aos 20 anos no Ceará. Ela era uma mulher branca, com cabelo escuro, e aparecia sorrindo na fotografia.
Segurança

Jovem foi morta no CE após ser confundida com integrante de facção

O namorado da vítima também foi baleado, após o casal ser perseguido por um homem em uma motocicleta.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de silhueta de um corpo desenhada no chão.
Segurança

Polícia cearense matou 189 pessoas em 2024; 79,3% eram negras, aponta relatório

Pesquisa nacional aponta que o número de óbitos em intervenções policiais é o maior desde 2019.

Bergson Araujo Costa
06 de Novembro de 2025
imagem da camera de seguranca do bar onde aconteceu a discussao entre o guarda e o motorista.
Segurança

Vídeo: Guarda municipal é investigado por morte de motorista em Iguatu

O homicídio aconteceu após os amigos discutirem.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Novembro de 2025
policiais militares atendendo ocorrência em fortaleza.
Segurança

Saiba em quais cidades mais pessoas foram mortas em ações da Polícia no Ceará

O Estado teve aumento de 28,6% nesses casos em 2024.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Novembro de 2025