Candidato é preso por fraude no Enem 2025, em Juazeiro do Norte

Um candidato foi preso em flagrante por fraude enquanto realizava a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

A Polícia Federal informou que o homem foi visto utilizando aparelho celular durante a prova, aplicada nesse domingo (9).

Conforme a corporação, a prisão ocorreu após denúncia da coordenação do exame. Ao tentar entrar na sala de prova, o detector de metais teria sido acionado e o candidato teria apresentado uma justificativa para portar dispositivo médico. Ele foi autorizado a ingressar na sala.

Próximo ao término da prova, fiscais identificaram que ele utilizava um aparelho celular não declarado, contrariando as regras do exame. Ainda foi encontrado um rascunho com trechos digitalizados que poderiam ser utilizados na redação.

Segundo a PF, o candidato foi indiciado e poderá responder pelos crimes de fraude em certame público e tentativa de estelionato.