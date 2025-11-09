Candidatos compartilham reações às questões do Enem 2025

Após o primeiro dia de prova do Enem 2025, diversos candidatos compartilharam suas reações às questões nas redes sociais. Os relatos revelam divertimento com alguns temas, susto com tamanho de um dos textos e emoção com questão que cita Alzheimer.

"O enem quer pq quer fazer você chorar! e é sobre", escreveu um internauta, fazendo referência ao texto em que uma neta relembra gestos de cuidado da sua avó.

O texto dizia: "Antes do Alzheimer chegar, eu era sua neta. Mas ela é e sempre será minha avó".

Surpresa com texto longo

Outro tópico bastante citado foi o tamanho de um dos textos na prova de Linguagem. A crônica "De próprio punho", de Ana Elisa Ribeiro, preencheu uma página completa da prova.

Os alunos precisaram responder várias questões a partir do texto de 45 linhas.

Anteriormente, o Enem dava preferência para textos curtos para cada questão. O novo modelo era mais utilizado em exames de provas estaduais, como os da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Os candidatos ainda citaram a exaustão física, assim como o cansaço mental exigido para responder às questões.

Veja reações nas redes sociais