Reaplicação do Enem 2025 será realizada em dezembro; veja quem pode solicitar

A reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será realizada nos dias 16 e 17 de dezembro. A nova etapa do certame será voltada para os participantes que não conseguiram comparecer aos dias de prova por questões de saúde ou problemas logísticos.

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os casos serão julgados individualmente. Para os casos de impedimento por saúde, o órgão aprova reaplicação para candidatos que, nos dias do exame, foram acometidos por algum tipo de doença infectocontagiosa listada no edital, como tuberculose, sarampo e covid-19.

Já a reaplicação por problemas logísticos dependerá de “fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior”, segundo o Inep. Essa relação engloba:

Desastres naturais que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local;

Falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;

Erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

No caso de Rio Bonito do Iguaçu, município do Paraná afetado pela passagem de um tornado na última sexta-feira (7), a realização do Enem foi suspensa devido à destruição causada pelo fenômeno climático. As novas datas para candidatos da região ainda devem ser divulgadas.

COMO SOLICITAR REAPLICAÇÃO

O participante que desejar reaplicação de prova deve entrar na Página do Participante com login e senha. O período de solicitação ocorre entre 17 de 21 de novembro de 2025.

Em caso de problemas de saúde, o candidato precisa anexar documentos comprobatórios, como exames e atestados médicos. Já por falta motivada por questões logísticas, o próprio Inep analisará a situação do local de prova do participante.

A aprovação ou reprovação da solicitação de reaplicação da prova deverá ser consultada também pela Página do Participante. O Inep reforça, ainda, que o participante não poderá prestar o exame fora dos espaços físicos, das datas e dos horários definidos.