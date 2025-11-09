Super-heróis no portão e confusão com horário: veja atrasados do Enem
O primeiro dia do Enem acontece neste domingo (9).
O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 contou com a cena clássica mostrando os 'atrasados' em diversas regiões do País. Nas redes sociais, repercutem os 'memes' com o tradicional 'show dos atrasados'.
No Distrito Federal, três amigos fantasiados de super-heróis disseram ter perdido a prova.
O trio formado pelo Batman, Flash e Homem-Aranha surgiu no centro universitário na Asa Norte logo após os portões fecharem, às 13h.
Ao Metrópoles, um deles disse que "a gente estava procurando estacionamento e acabamos perdendo horário". A cena improvisada garantiu risadas de quem estava no local.
Cerca de 4,8 milhões se inscreveram para participar da avaliação nesta edição.
VEJA MEMES:
"Não caiu nada sobre Pokémon", brincaram nas redes sociais.
MANAUS
Em Manaus, candidatos confundiram o horário da prova. Eles disseram ao G1 que se basearam nas informações do cartão de confirmação.
Veja também
No entanto, de acordo com o fuso horário da capital amazonense, o exame começa uma hora mais cedo em relação aos estados que seguem o horário de Brasília.
Há relatos de que pelo menos 10 candidatos chegaram atrasados na região.
PROVAS
O primeiro dia do Enem acontece neste domingo (9) e tem questões de linguagens, ciências humanas e redação.
O tema da redação nesta edição é 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira'.
Os participantes terão que desenvolver um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta e dos textos motivadores, além do seu próprio repertório adquirido.
O segundo dia de provas será no próximo domingo (16).