Super-heróis no portão e confusão com horário: veja atrasados do Enem

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 contou com a cena clássica mostrando os 'atrasados' em diversas regiões do País. Nas redes sociais, repercutem os 'memes' com o tradicional 'show dos atrasados'.

No Distrito Federal, três amigos fantasiados de super-heróis disseram ter perdido a prova.

O trio formado pelo Batman, Flash e Homem-Aranha surgiu no centro universitário na Asa Norte logo após os portões fecharem, às 13h.

Ao Metrópoles, um deles disse que "a gente estava procurando estacionamento e acabamos perdendo horário". A cena improvisada garantiu risadas de quem estava no local.

Cerca de 4,8 milhões se inscreveram para participar da avaliação nesta edição.

VEJA MEMES:

"Não caiu nada sobre Pokémon", brincaram nas redes sociais.

MANAUS

Em Manaus, candidatos confundiram o horário da prova. Eles disseram ao G1 que se basearam nas informações do cartão de confirmação.

No entanto, de acordo com o fuso horário da capital amazonense, o exame começa uma hora mais cedo em relação aos estados que seguem o horário de Brasília.

Há relatos de que pelo menos 10 candidatos chegaram atrasados na região.

PROVAS

O primeiro dia do Enem acontece neste domingo (9) e tem questões de linguagens, ciências humanas e redação.

O tema da redação nesta edição é 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira'.

Os participantes terão que desenvolver um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta e dos textos motivadores, além do seu próprio repertório adquirido.

O segundo dia de provas será no próximo domingo (16).