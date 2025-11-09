Tornado que destruiu cidade no Paraná é um dos mais fortes do Brasil

O tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na última sexta-feira (7) já é considerado como um dos mais fortes registrados no Brasil.

O tornado atingiu o índice EF3 em uma escala que vai até 5. De acordo com o pesquisador Daniel Henrique Cândido, doutor em Geografia pela Unicamp, são catalogados 205 fenômenos deste tipo em pouco mais de uma década no Brasil.

O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino, afirmou em entrevista que órgãos estaduais e federais já se organizam para "reconstruir do zero a cidade".

HISTÓRICO

Ao G1 Campinas, Daniel disse que o Brasil ocupa posição de destaque no cenário mundial com relação aos tornados.

"Continua sendo a segunda área de risco mais intenso de ocorrência de tornados no mundo. Ela só fica atrás do chamado corredor dos tornados nos Estados Unidos”, segundo o pesquisador.

De acordo com o especialista, o evento que deixou seis vítimas mortas na última sexta pode estar no ranking dos 10 piores já registrados.

“O motivo desse valor tão elevado na ocorrência de eventos está relacionado exatamente com a situação geográfica do país", disse Daniel.

Confira abaixo os nomes das vítimas confirmadas:

José Neri Geremias, de 53 anos, de Guarapuava;

Adriane Maria de Moura, 47 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;

Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;

Claudino Paulino Risse, 57 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;

José Gieteski, de 83 anos, de Rio Bonito do Iguaçu.

VEJA VÍDEO DO TORNADO

O QUE É UM TORNADO

Os tornados são redemoinhos de vento formados na baixa atmosfera, que descem nas nuvens até o solo em formato de funil.

O fenômeno tem grande velocidade de rotação e poder de sucção, por isso tem alto poder de destruição com o que estiver em sua trajetória.

É mais comum que os tornados surjam em tempestades severas, em áreas com grandes variações de pressão. Os tornados têm dimensões menores, raramente ultrapassando algumas centenas de metros quando tocam o solo.