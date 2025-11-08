Diário do Nordeste
Cidade do Paraná atingida por tornado terá que ser reconstruída, afirma prefeito

Defesa Civil constatou que mais de 90% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída após catástrofe.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Tornado deixou cidade de 14 mil habitantes destruída nesta sexta-feira (7).
Legenda: Tornado deixou cidade de 14 mil habitantes destruída nesta sexta-feira (7).
Foto: Reprodução.

Após a passagem de um tornado que devastou o município nessa sexta-feira (7), a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, precisará ser reconstruída do zero. A constatação foi feita pelo prefeito Sezar Augusto Bovino, que afirmou em entrevista que órgãos estaduais e federais já se organizam para começar a distribuição de tarefas e liberação de recursos para o processo.

Com voz embargada, o prefeito explicou que ainda não se sabe a dimensão oficial da tragédia e que o levantamento do impacto financeiro será feito a partir deste domingo (9). No momento, Bovino afirmou que ainda está "sem rumo" e que a cidade "está abandonada".

“Eu nunca vi no Brasil uma tragédia desse porte. Precisamos somar todas as nossas pessoas e reconstruir juntos”, declarou.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), os ventos do tornado chegaram a 250 km/h e o fenômeno atingiu o grau EF3 na escala de intensidade, que vai até cinco.

Mais de mil moradores de Rio Bonito do Iguaçu estão desalojados. Cidades próximas organizam, neste fim de semana, abrigos emergenciais para dar apoio às vítimas da tragédia. 

O governo do Paraná decretou luto oficial de três dias em todo o estado e decretou estado de calamidade pública no município atingido. A aplicação do Enem 2025, marcada para este domingo (9), foi suspensa na cidade.

O Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que o Governo Federal irá enviar ajuda humanitária para o estado.

Quem são as vítimas da tragédia

Seis pessoas morreram e pelo menos 750 ficaram feridas após a passagem do tornado. Um dos mortos foi encontrado em Guarapuava, um município próximo. Segundo o último balanço divulgado pelas autoridades, uma pessoa ainda está desaparecida.

Confira abaixo os nomes das vítimas confirmadas:

  • José Neri Geremias, de 53 anos, de Guarapuava;
  • Adriane Maria de Moura, 47 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;
  • Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;
  • Claudino Paulino Risse, 57 anos, de Rio Bonito do Iguaçu;
  • José Gieteski, de 83 anos, de Rio Bonito do Iguaçu.
  • Julia Kwapis, de 14 anos, de Rio Bonito do Iguaçu.
