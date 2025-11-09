Etarismo, longevidade e povos indígenas: veja temas que marcaram provas do 1º dia do Enem 2025

Sem Machado de Assis ou Carlos Drummond de Andrade! As provas de Linguagem e Ciências Humanas do Enem 2025, deste domingo (9), foram marcadas por questões sobre povos indígenas e africanos, etarismo e longevidade.

O Diário do Nordeste ouviu professores e especialistas do SAS Plataforma de Educação que analisaram a prova e comentaram as principais questões.

Como nos anos anteriores, o exame exigiu dos estudantes uma leitura crítica sobre temas históricos, culturais e sociais. No entanto, nesta edição, a prova trouxe um foco maior para certos temas, como eficiência energética e os impactos das novas tecnologias.

Longevidade e etarismo

As provas contaram com diversos debates envolvendo etarismo e longevidade. O professor Vinicius Beltrão, gerente de ensino e inovações educacionais no SAS Educação, detalhou a mudança da imagem de placa de trânsito sobre idosos.

Ao invés do desenho da pessoa com a bengala, o símbolo mostra uma figura de pé e o número "60 +".

Uma das questões chegou a citar Rita Lee e Fernanda Montenegro ao falar sobre envelhecimento, apontou a editora de linguagem do SAS Educação, Isabela Abreu.

Além disso, a redação do Enem 2025 teve como tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Povos indígenas e africanos

O Enem 2025 também trouxe muitas discussões sobre povos indígenas e africanos. Em uma das questões, é citada Maria de Lourdes da Conceição Alves, mais conhecida como Cacique Pequena. Ela foi a primeira cacique mulher do Ceará.

Longo texto para múltiplas questões

Apesar do Enem ser conhecido pelos textos curtos para cada questão, a edição deste ano contou com um longo texto na prova de Linguagem. A partir dele, os estudantes deveriam responder cerca de cinco questões.

Esse modelo costuma ser utilizado em provas de vestibulares estaduais, como o da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

O texto utilizado foi "De próprio punho", de Ana Elisa Ribeiro, publicado na Revista Rascunho.

Religiosidade

O supervisor de avaliações do SAS, Pedro Lopes, destacou também as questões sobre religiosidades. Foram utilizados trechos da Bíblia e do Alcorão para falar sobre trabalho. Além disso, houve um debate acerca das religiões afro-brasileiras.

Sustentabilidade e eficiência energética

A questão ambiental voltou a ser tema do Enem. Dessa vez, pensando a produção de energia, citando hidrelétricas. Houve debates acerca da eficiência energética na atualidade, assim como sobre as cidades sustentáveis.