Etarismo, longevidade e povos indígenas: veja temas que marcaram provas do 1º dia do Enem 2025

Professores do SAS Plataforma de Educação comentam provas de Linguagem e Ciências Humanas do Enem 2025.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagens de pinturas e charges usadas no primeiro dia de prova do Enem 2025.
Legenda: As provas do primeiro dia do Enem 2025 foram aplicadas neste domingo (9).
Foto: Reprodução.

Sem Machado de Assis ou Carlos Drummond de Andrade! As provas de Linguagem e Ciências Humanas do Enem 2025, deste domingo (9), foram marcadas por questões sobre povos indígenas e africanos, etarismo e longevidade.

O Diário do Nordeste ouviu professores e especialistas do SAS Plataforma de Educação que analisaram a prova e comentaram as principais questões.

Como nos anos anteriores, o exame exigiu dos estudantes uma leitura crítica sobre temas históricos, culturais e sociais. No entanto, nesta edição, a prova trouxe um foco maior para certos temas, como eficiência energética e os impactos das novas tecnologias.

teaser image
Ceará

Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de candidatos para primeiro dia

teaser image
Ceará

Diário do Nordeste divulga gabarito extraoficial de provas do Enem 2025; confira

Longevidade e etarismo

As provas contaram com diversos debates envolvendo etarismo e longevidade. O professor Vinicius Beltrão, gerente de ensino e inovações educacionais no SAS Educação, detalhou a mudança da imagem de placa de trânsito sobre idosos. 

Ao invés do desenho da pessoa com a bengala, o símbolo mostra uma figura de pé e o número "60 +".

Imagem que mostra a mudança da placa do idoso.
Legenda: Houve uma mudança no desenho da placa do idoso.
Foto: Divulgação.

Uma das questões chegou a citar Rita Lee e Fernanda Montenegro ao falar sobre envelhecimento, apontou a editora de linguagem do SAS Educação, Isabela Abreu.

Além disso, a redação do Enem 2025 teve como tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Povos indígenas e africanos

O Enem 2025 também trouxe muitas discussões sobre povos indígenas e africanos. Em uma das questões, é citada Maria de Lourdes da Conceição Alves, mais conhecida como Cacique Pequena. Ela foi a primeira cacique mulher do Ceará

Longo texto para múltiplas questões

Apesar do Enem ser conhecido pelos textos curtos para cada questão, a edição deste ano contou com um longo texto na prova de Linguagem. A partir dele, os estudantes deveriam responder cerca de cinco questões. 

Esse modelo costuma ser utilizado em provas de vestibulares estaduais, como o da Universidade Estadual do Ceará (Uece). 

O texto utilizado foi "De próprio punho", de Ana Elisa Ribeiro, publicado na Revista Rascunho. 

Religiosidade 

O supervisor de avaliações do SAS, Pedro Lopes, destacou também as questões sobre religiosidades. Foram utilizados trechos da Bíblia e do Alcorão para falar sobre trabalho. Além disso, houve um debate acerca das religiões afro-brasileiras. 

Sustentabilidade e eficiência energética

A questão ambiental voltou a ser tema do Enem. Dessa vez, pensando a produção de energia, citando hidrelétricas. Houve debates acerca da eficiência energética na atualidade, assim como sobre as cidades sustentáveis. 

 

 

 

