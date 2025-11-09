Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de candidatos para primeiro dia

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (9), com mais de 4,8 milhões de candidatos inscritos para realizar o exame. A aplicação ocorre em mais de 1,8 mil municípios.

No próximo domingo (16), haverá a aplicação do segundo dia de provas, focando em Ciências da Natureza e Matemática.

Gabarito extraoficial do 1º dia do Enem 2025

Para os estudantes que desejam ter noção de como foi o próprio desempenho, o Diário do Nordeste divulga o gabarito extraoficial do primeiro dia, elaborado pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá.

O gabarito oficial ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Sobre o Enem

Criado há mais de duas décadas, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser usadas em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de serem aceitas em instituições portuguesas conveniadas ao Inep.

No primeiro dia da prova, além da redação, são aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo dia, os participantes farão as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, assim como de Matemática e suas Tecnologias. São 45 questões para cada área do conhecimento.

Tema da redação

Foi divulgado o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado neste e no próximo domingo, 9 e 16 de novembro, em todo o país. Nesta edição, os participantes da prova deverão escrever sobre “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Candidatos de todo o Brasil realizarão o Enem neste domingo (9) e no dia 16 de novembro, com exceção dos estudantes de Belém e da região metropolitana, onde o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em função da COP-30.