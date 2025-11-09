Diário do Nordeste
Confira o gabarito extraoficial do 1º dia do Enem 2025

Primeiro dia de prova teve questões de Linguagens e Ciências Humanas, assim como a escrita da redação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:07)
Ceará
Imagem da prova do Enem, para matéria sobre gabarito extraoficial do Enem 2025.
Legenda: O gabarito oficial será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Foto: Shutterstock/Blossom Stock Studio.

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ocorre neste domingo (9). Os candidatos responderam questões das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da escrita da Redação.

O Diário do Nordeste divulga a seguir o gabarito extraoficial elaborado pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá.

Vale ressaltar que o gabarito extraoficial oferece uma visão inicial sobre o desempenho dos estudantes. O resultado e a nota oficial serão divulgados exclusivamente pelo Inep.

Após o término das provas, professores e especialistas iniciaram a correção das questões.

O gabarito oficial será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) posteriormente. Mas com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

Sobre o Enem

Criado há mais de duas décadas, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser usadas em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de serem aceitas em instituições portuguesas conveniadas ao Inep.

No primeiro dia da prova, além da redação, são aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo dia, os participantes farão as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, assim como de Matemática e suas Tecnologias. São 45 questões para cada área do conhecimento.

Candidatos de todo o Brasil realizarão o Enem neste domingo (9) e no dia 16 de novembro, com exceção dos estudantes de Belém e da região metropolitana, onde o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em função da COP-30.

