Enem 2025: candidatos terão acesso gratuito a ônibus, metrô e VLTs

A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado do Ceará anunciaram medidas especiais para garantir o deslocamento gratuito de estudantes durante os dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que ocorrerá nos próximos domingos, dias 9 e 16 de novembro.

Por meio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a Prefeitura disponibilizará gratuidade nas passagens de ônibus para estudantes das redes pública e privada de ensino localizadas na Capital.

Cada aluno terá direito a duas viagens gratuitas por dia, não cumulativas, válidas entre 7h e 20h, mediante o uso da carteira estudantil de 2025.

A medida, aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza na última quinta-feira (6), foi antecipada pelo prefeito Evandro Leitão em 17 de outubro e procura facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova.

Além da gratuidade, a Etufor reforçará a frota com 25 ônibus extras circulando entre 10h e 20h30, totalizando 489 veículos distribuídos em 224 linhas. Os veículos adicionais serão alocados nos seguintes terminais: Parangaba (6), Antônio Bezerra (4), Siqueira (5), Messejana (4), Papicu (2), Conjunto Ceará (2) e Lagoa (2).

Metrô e VLTs gratuitos

O governador Elmano de Freitas anunciou, nesta sexta, que, nas mesmas datas, o metrô e os VLTs também funcionarão gratuitamente, com viagens especiais para atender os estudantes e demais passageiros.

Todas as linhas de transporte sobre trilhos estarão em operação, incluindo as que atendem Fortaleza, Região Metropolitana, Cariri e Sobral.

Segundo o governador, o objetivo é garantir um deslocamento seguro, rápido e acessível para todos os participantes do Enem 2025.