Snacks e hidratação para o Enem: o que levar para manter a energia e o foco durante a prova

Mais do que saber "de cor e salteado" os conteúdos que serão cobrados nas provas, é primordial saber se preparar para enfrentar a maratona do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 — que começa neste domingo (9).

Uma forma de garantir o foco e a energia necessários para passar cinco horas em uma sala de aula, sem poder interagir com ninguém ou usar recursos além da própria mente, é estar bem alimentado e hidratado.

Legenda: Estar bem hidratado é fundamental para manter o raciocínio afiado e evitar fadiga mental. Foto: Shutterstock/eQuinox Studio

Para a nutricionista Fabiana Fontes, são essas duas "fórmulas" que permitem um "raciocínio afiado" e previnem dor de cabeça, fadiga mental e desconfortos digestivos na hora da prova.

As provas objetivas do Enem e a redação serão aplicadas neste domingo e no próximo dia 16 de novembro

Lanches ideais para o dia da prova do Enem 2025

Os organizadores do Enem 2025 permitem que os candidatos levem lanches leves e garrafas de água para as salas, desde que os alimentos sejam devidamente inspecionados.

Segundo Fabiana Fontes, o lanche "ideal" para o Enem é aquele que nutre, mas sem pesar, trazendo energia contínua e mantendo o foco no exame. "O segredo é equilibrar carboidratos de boa qualidade com uma fonte leve de proteína ou gordura boa", indica a profissional.

Opções perfeitas de lanches

Mix de castanhas e frutas secas (tipo damasco ou uva-passa);

Barrinha de nuts (sem xarope de glicose);

Bananinha sem açúcar;

Bolachinhas de aveia ou integral (sem recheio);

Frutas fáceis de levar, como maçã ou banana;

Bebida proteica;

Barra de proteína;

Chocolate 75% cacau (70 gramas, em média).

Evitar:

Salgadinhos;

Refrigerantes;

Bebidas energéticas;

Alimentos muito doces, que podem causar sonolência ou queda de energia após o pico de glicose.

Como manter a hidratação para a prova?

A hidratação é o que vai prevenir, principalmente, a dor de cabeça e a fadiga mental durante a maratona. O ideal é considerar a seguinte conta: tomar 35ml a 40ml de água por kg de peso corporal ao longo do dia.

Durante a prova, uma dica é levar uma garrafinha de 500ml a 1l e tomar pequenos goles com frequência — sem esperar sentir sede. Água de coco também é uma ótima opção.

Devem-se evitar sucos de caixinha e refrigerantes, por terem muito açúcar e causarem queda de energia após o consumo.

O que comer um dia antes e no café da manhã do dia da prova?

Como o foco do candidato deve ser manter a estabilidade da glicemia e evitar desconfortos digestivos, não é recomendável testar alimentos novos nos dias de prova do Enem.

No dia que antecede o exame, a nutricionista Fabiana Fontes recomenda fazer refeições leves e equilibradas, com arroz, feijão, carnes magras, legumes e frutas. Importante evitar frituras, fast food e alimentos muito gordurosos.

Também deve-se evitar o consumo de café e bebidas estimulantes. "O sono da véspera é essencial", ensina ela.

Legenda: Um dia antes da prova, deve-se evitar o consumo de café. Foto: Maliflower73/Shutterstock

Já no café da manhã do domingo de prova, que deve ser consumido entre 7h e 9h, a orientação é fazer uma refeição leve, com pão integral ou tapioca e ovo ou queijo branco, além de fruta e iogurte natural. É possível tomar café ou suco da fruta, mas, cuidado: não exagere nas fibras ou nas gorduras para não dar desconforto intestinal.

Como os portões abrem às 12 horas, é comum que alguns participantes optem por almoçar antes de ir para os locais de prova. Neste caso, o indicado é comer até 11h e priorizar arroz, feijão, frango grelhado ou peixe, legumes cozidos e saladas simples. Evitar molhos pesados, feijoada, massas com creme ou frituras.