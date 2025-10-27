Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Calendário Enem 2025: veja datas e prazos importantes

Participantes já podem consultar o local de prova e devem ficar atentos a datas de aplicação, exceções regionais e divulgação de resultados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
É importante saber os prazos de todas as fases do Enem
Legenda: É importante saber os prazos de todas as fases do Enem
Foto: Agência Brasil

O Enem 2025 tem mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados, e os candidatos devem ficar atentos aos prazos fundamentais do exame.

Saber as datas-chave ajuda a organizar a preparação e evitar imprevistos nos dias de aplicação.

Prazos importantes do Enem 2025

  • Consulta aos locais de prova: está disponível desde 23 de outubro, na Página do Participante no site do Inep;
  • Aplicação das provas: 1º dia (9 de novembro): Linguagens, Ciências Humanas e Redação; 2º dia (16 de novembro): Ciências da Natureza e Matemática;
  • Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à COP30;
  • Divulgação do resultado: prevista para janeiro de 2026.

Veja também

teaser image
Ceará

Alunos nota 1.000 dão dicas de como fazer boa redação no Enem

teaser image
Papo Carreira

Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

teaser image
Ceará

Provas anteriores do Enem: onde baixar e como usá-las para uma revisão eficaz

Após a divulgação dos resultados individuais, prevista para janeiro de 2026, os candidatos poderão usar suas notas do Enem de diversas formas. Entre elas:

  • Acesso a universidades públicas;
  • Concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas;
  • Solicitar crédito estudantil para pagamento de mensalidades;
  • Ingresso em faculdades sem vestibular;
  • Estudos em Portugal em instituições conveniadas;
  • Autoavaliação e certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência.

O Enem é aplicado anualmente pelo Inep, e conhecer os prazos oficiais é fundamental para que os candidatos possam se organizar com antecedência, garantir presença nos dias de prova e utilizar as notas de forma estratégica para a educação superior.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
É importante saber os prazos de todas as fases do Enem
Ceará

Calendário Enem 2025: veja datas e prazos importantes

Participantes já podem consultar o local de prova e devem ficar atentos a datas de aplicação, exceções regionais e divulgação de resultados.

Redação
Há 33 minutos
imagem mostra pessoas chegando a local de prova do enem. Nos últimos dez anos, é possível perceber que o Enem mantém uma linha temática consistente na redação.
Ceará

Temas de redação de edições anteriores do Enem: lições e padrões

Analisar os assuntos cobrados em anos anteriores ajuda o candidato a identificar tendências e preparar repertórios para possíveis temas da edição 2025.

Redação
Há 2 horas
Touro ataca moradores em Juazeiro do Norte; veja vídeo
Ceará

Touro ataca moradores em Juazeiro do Norte; veja vídeo

O animal quebrou um carro e a porta de vidro da casa de um dos moradores.

Geovana Almeida*
27 de Outubro de 2025
Aplicativo do ENEM na tela de um smartphone sobre um calendário e uma capa de prova azul do exame. Na parte inferior, uma tampa preta de uma caneta. imagem ilustra conteúdo sobre provas anteriores do enem.
Ceará

Provas anteriores do Enem: onde baixar e como usá-las para uma revisão eficaz

Simular o exame com provas passadas ajuda a dominar o estilo das questões, controlar o tempo e aumentar a confiança nesta reta final da preparação.

Redação
27 de Outubro de 2025
Trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão.
Ceará

Trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão, em Pacatuba

Ações ocorreram em canteiro de obras precário.

Mylena Gadelha
27 de Outubro de 2025
Mulher negra com cabelo afro e trançado na parte frontal, usando batom preto, vestido colorido e brincos vermelhos em formato de flor, posando em ambiente externo com fundo neutro.
Terra de Sabidos

Premiação do Terra de Sabidos terá Luana Génot como palestrante

Evento irá premiar projetos inspiradores de escolas públicas do Ceará

Thatiany Nascimento
27 de Outubro de 2025
Ceará

Enfermeira cearense conquista 1º lugar nacional em congresso de transplantes

A pesquisa científica se destaca em Histocompatibilidade e Imunogenética e foi realizada pelo CEPHRECE

Agência de Conteúdo DN
27 de Outubro de 2025
Pessoas delegadas votando na plenária da Conferência da Cidade do Plano Diretor de Fortaleza.
Ceará

Plano Diretor vai para Câmara com criação de zona de proteção da Floresta do Aeroporto de Fortaleza

A votação ocorreu no terceiro dia da Conferência da Cidade, que reuniu quase 600 pessoas delegadas para debater a minuta elaborada pela Prefeitura.

Gabriela Custódio e Marcos Moreira
26 de Outubro de 2025
Imagem aérea mostra a duna da Sabiaguaba, em Fortaleza.
Ceará

55 cidades do litoral do Ceará têm risco de ventos fortes

O alerta de risco potencial é válido até terça-feira (28).

Redação
26 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher sorridente com pinturas no braço que dizem 'Medicina' e '1º lugar', posando diante de uma cortina com iluminação decorativa e plantas verdes, celebrando seu sucesso na área da saúde.
Ceará

Alunos nota 1.000 dão dicas de como fazer boa redação no Enem

Ex-candidatos destacam a importância da rotina de estudos, do domínio da norma culta e do repertório bem aplicado.

Ana Alice Freire*
26 de Outubro de 2025
Esta imagem mostra a fachada de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), identificada por uma placa com o nome “Unidade de Pronto Atendimento” em destaque na cor verde. A estrutura é cercada por grades brancas, e há uma calçada pavimentada à frente. No canto direito da imagem, uma pessoa caminha pela calçada, usando boné, máscara, camiseta sem mangas e bermuda. O céu está parcialmente nublado e há árvores pequenas no entorno da unidade.
Ceará

Após paralisação dos médicos em UPAs neste sábado (25), atendimentos em Fortaleza são retomados

Profissionais relatam demissões, redução de pagamentos e pressão por produtividade.

Letícia do Vale
25 de Outubro de 2025
Vista aérea de Fortaleza mostrando o mar, casas, prédios, areninha e outros espaços da cidade.
Ceará

Como funciona a Conferência da Cidade, onde será votada a lei do novo Plano Diretor de Fortaleza

Após o evento, o projeto de lei segue para a Câmara Municipal de Fortaleza.

Gabriela Custódio
25 de Outubro de 2025
foto de autoridades na conferência da cidade, em fortaleza.
Ceará

Conferência da Cidade inicia discussão sobre Plano Diretor Participativo de Fortaleza

O momento ocorre no Centro de Eventos do Ceará até domingo (26) e conta com a participação de 596 pessoas delegadas.

Luana Severo, Igor Cavalcante e Gabriela Custódio
24 de Outubro de 2025
Close-up de um bebê recém-nascido sorrindo, usando um cocar indígena feito de penas marrons e pretas, e enrolado em uma toalha branca.
Ceará

Bebê Pitaguary é o primeiro a ser registrado com nome da etnia indígena no Ceará

Heine Kayan Pitaguary nasceu quase sem vida e foi reanimado na maternidade

Clarice Nascimento
24 de Outubro de 2025
Imagem mostra área de mata seca, com casebre ao fundo. Ao meio, de costas e vestindo acessório típico, um indígena cearense vestindo bermuda jeans, camiseta e chinelos.
Ceará

CE identifica 140 povos e mais de 50 línguas indígenas faladas, aponta IBGE

A etnia mais populosa e a língua mais utilizada mudaram entre 2010 e 2022.

Redação
24 de Outubro de 2025
Imagem mostra mais de 10 viaturas policiais estacionadas em frente a um terreno de escola estadual desocupado, cheio de árvores e com céu azul, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza. Na avenida em frente, há um fluxo intenso de veículos. A abordagem buscou desocupar uma invasão no local.
Ceará

Terreno de escola em reconstrução é invadido em Fortaleza

Polícia Militar foi chamada ao local, no bairro Monte Castelo, para desmobilizar ocupação.

Nicolas Paulino
24 de Outubro de 2025
Grupo de jovens comemorando vitória na CBR Instituto Federal no Polo de Inovação, com troféus, usando camisetas verdes, em evento comemorativo.
Ceará

Estudantes do CE criam robôs autônomos e vencem competição nacional

Evento, considerado o maior encontro de robótica e inteligência artificial da América Latina, contou com alunos de vário lugares do Brasil.

Ana Alice Freire
24 de Outubro de 2025
Ceará

Unifor lança ebook gratuito sobre mercado de trabalho nas engenharias

A publicação também conta com informações sobre os principais diferenciais os cursos de engenharia da instituição

Agência de Conteúdo DN
24 de Outubro de 2025
Ceará

Unifametro lança curso de Medicina; inscrições estão abertas

A nova graduação conta com prédio exclusivo, com infraestrutura completa para os estudantes

Agência de Conteúdo DN
24 de Outubro de 2025
PM de folga salva bebê de 2 meses engasgado com leite materno em Fortaleza
Ceará

PM de folga salva bebê de 2 meses engasgado com leite materno em Fortaleza

Caso ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (23), em Fortaleza.

Lucas Monteiro
23 de Outubro de 2025