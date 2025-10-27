Calendário Enem 2025: veja datas e prazos importantes
Participantes já podem consultar o local de prova e devem ficar atentos a datas de aplicação, exceções regionais e divulgação de resultados.
O Enem 2025 tem mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados, e os candidatos devem ficar atentos aos prazos fundamentais do exame.
Saber as datas-chave ajuda a organizar a preparação e evitar imprevistos nos dias de aplicação.
Prazos importantes do Enem 2025
- Consulta aos locais de prova: está disponível desde 23 de outubro, na Página do Participante no site do Inep;
- Aplicação das provas: 1º dia (9 de novembro): Linguagens, Ciências Humanas e Redação; 2º dia (16 de novembro): Ciências da Natureza e Matemática;
- Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à COP30;
- Divulgação do resultado: prevista para janeiro de 2026.
Veja também
Após a divulgação dos resultados individuais, prevista para janeiro de 2026, os candidatos poderão usar suas notas do Enem de diversas formas. Entre elas:
- Acesso a universidades públicas;
- Concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas;
- Solicitar crédito estudantil para pagamento de mensalidades;
- Ingresso em faculdades sem vestibular;
- Estudos em Portugal em instituições conveniadas;
- Autoavaliação e certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência.
O Enem é aplicado anualmente pelo Inep, e conhecer os prazos oficiais é fundamental para que os candidatos possam se organizar com antecedência, garantir presença nos dias de prova e utilizar as notas de forma estratégica para a educação superior.