Temas de redação de edições anteriores do Enem: lições e padrões

Analisar os assuntos cobrados em anos anteriores ajuda o candidato a identificar tendências e preparar repertórios para possíveis temas da edição 2025.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
imagem mostra pessoas chegando a local de prova do enem. Nos últimos dez anos, é possível perceber que o Enem mantém uma linha temática consistente na redação.
Legenda: Nos últimos dez anos, é possível perceber que o Enem mantém uma linha temática consistente na redação.
Foto: Agência Brasil.

Analisar os temas de redação de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das estratégias mais eficazes para compreender o perfil da prova e se preparar de forma mais direcionada.

Ao observar os últimos 10 anos, é possível perceber que o exame mantém uma linha temática consistente, abordando problemas sociais brasileiros, cidadania, direitos humanos, impactos da tecnologia, meio ambiente e cultura.

A redação do Enem tem como foco desafios contemporâneos, sempre exigindo do candidato uma reflexão crítica. Essa característica torna essencial o estudo de temas passados, que revelam os valores e prioridades do exame.

Padrões temáticos da redação do Enem

Os principais padrões observados ao longo dos anos mostram que o Enem busca estimular o pensamento sobre:

  • Desigualdades e direitos sociais, especialmente ligados a gênero, raça e inclusão;
  • Cidadania e democracia, com foco no papel do indivíduo na construção de uma sociedade mais justa;
  • Tecnologia e comportamento, analisando impactos éticos e sociais do mundo digital;
  • Cultura, meio ambiente e identidade, ressaltando o papel da diversidade na formação do Brasil

Confira os temas de redação do Enem dos últimos dez anos

  • 2024: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil
  • 2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil
  • 2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil
  • 2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil
  • 2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira
  • 2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil
  • 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet
  • 2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil
  • 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira
  • 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

Lições para o candidato

Estudar esses temas permite ao candidato reconhecer padrões de abordagem e preparar repertórios socioculturais que podem ser úteis em diferentes contextos. 

Treinar com os temas anteriores também ajuda a desenvolver a estrutura da redação, a organização das ideias e o tempo de escrita, aspectos decisivos para alcançar uma boa nota.

Sobre o Enem

Criado há mais de duas décadas, o Enem é hoje a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser usadas em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de serem aceitas em instituições portuguesas conveniadas ao Inep.

No primeiro dia da prova, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões para cada área do conhecimento.

Candidatos de todo o Brasil realizarão o Enem na mesma data, nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção dos estudantes de Belém e da região metropolitana, onde o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em função da COP-30.

imagem mostra pessoas chegando a local de prova do enem. Nos últimos dez anos, é possível perceber que o Enem mantém uma linha temática consistente na redação.
Ceará

Temas de redação de edições anteriores do Enem: lições e padrões

Analisar os assuntos cobrados em anos anteriores ajuda o candidato a identificar tendências e preparar repertórios para possíveis temas da edição 2025.

Redação
Há 50 minutos
