Redação do Enem 2025: Censo do IBGE apontou envelhecimento e redução da população em 2042

A redação do Enem 2025, aplicada neste domingo (9), teve como tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. O assunto se relaciona com as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2024, divulgadas pelo órgão nesta quinta-feira (6) e que indicam um aumento na proporção de pessoas idosas daqui a 18 anos, em 2042, e uma redução no número de habitantes do País.

Conforme publicou o jornal O Globo, na projeção anterior do instituto, a expectativa era de que a redução da população começaria por volta de 2048. Porém, os novos indicadores mostram que, em menos de 20 anos, o número de habitantes vai chegar ao pico de 220.425.289 em 2041.

Ao que informou o órgão, a perspectiva é de que esse número vai continuar caindo até 2070 — último ano da projeção do IBGE —, chegando a 199.228.708, caindo mais de 0,67% ao ano.

Neste ano, especificamente, houve um aumento significativo no número de idosos inscritos na prova. Segundo noticiou o g1, foram 17.192 participantes, 191% a mais do que em 2022. Os estados com mais representantes da terceira idade são Rio de Janeiro (3.087), São Paulo (2.367) e Minas Gerais (1.997).

