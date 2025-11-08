Diário do Nordeste divulga gabarito extraoficial de provas do Enem 2025; confira

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ocorre neste domingo (9) para estudantes de todo o Brasil. Os candidatos resolvem 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de escreverem a Redação.

Após o término das provas, professores e especialistas iniciam a correção das questões. A prática permite que os estudantes tenham uma ideia aproximada de seu desempenho, embora o gabarito oficial só seja divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) posteriormente.

Os resultados dos gabaritos serão divulgados nesta página, após as correções, por cor de caderno (geralmente amarelo, azul, branco, rosa ou verde).

O gabarito divulgado pelo Diário do Nordeste será elaborado pelo SAS Educação, em parceria com o Colégio Ari de Sá.

Os estudantes devem lembrar que, embora o gabarito extraoficial ofereça uma visão inicial sobre o desempenho, o resultado final e a nota oficial serão divulgados oficialmente pelo Inep. A expectativa é que ele seja publicado até o fim de novembro.