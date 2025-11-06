Polícia cearense matou 189 pessoas em 2024; 79,3% eram negras, aponta relatório
Pesquisa nacional aponta que o número de óbitos em intervenções policiais é o maior desde 2019.
O Ceará teve, em 2024, o maior número de mortes pela polícia no Estado desde 2019, com 189 vítimas, sendo 79,3% negras. Isso é o que revela a sexta edição do boletim Pele Alvo: crônicas de dor e luta, da Rede de Observatórios de Segurança.
Em todo o Brasil, os números apontam que as polícias mataram 4.068 pessoas no mesmo período, sendo 3.066 vítimas negras. Ao menos 11 pessoas foram mortas pelas forças policiais por dia.
Além do Ceará, o levantamento analisou dados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Os números foram obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI).
Apesar do pico registrado no Ceará, o balanço revelou que houve uma redução de 4,4% nas mortes decorrentes de intervenção policial, no período de seis anos (2019–2024), no somatório final dos nove estados analisados.
O Diário do Nordeste solicitou posicionamento à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o relatório. Quando houver retorno, este texto será atualizado.
Confira balanço
|Estados
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Amazonas
|88
|102
|101
|99
|59
|43
|Bahia
|650
|787
|1.013
|1.465
|1.702
|1.556
|Ceará
|136
|145
|125
|152
|147
|189
|Maranhão
|72
|97
|87
|92
|62
|76
|Pará
|563
|527
|548
|631
|530
|597
|Pernambuco
|74
|113
|105
|91
|117
|68
|Piauí
|42
|35
|34
|39
|27
|24
|Rio de Janeiro
|1.814
|1.245
|1.356
|1.330
|871
|703
|São Paulo
|815
|814
|570
|419
|510
|812
|Total
|4.254
|3.865
|3.939
|4.318
|4.025
|4.068
RANKING DOS NOVE ESTADOS
O Ceará ocupa o quarto lugar no balanço feito pela Rede de Observatórios de Segurança. O primeiro estado é a Bahia, seguido por Pará e Rio de Janeiro.
|Estados
|População
|Número de Mortos
|Taxa total por estado
|Bahia
|14.141.626
|1556
|11,0
|Pará
|8.120.131
|597
|7,4
|Rio de Janeiro
|16.055.174
|703
|4,4
|Ceará
|8.794.957
|189
|2,1
|São Paulo
|44.411.238
|812
|1,8
|Maranhão
|6.776.699
|76
|1,1
|Amazonas
|3.941.613
|43
|1,1
|Pernambuco
|9.058.931
|68
|0,8
|Piauí
|3.271.199
|24
|0,7
71,74% DAS VÍTIMA CEARENSES ERAM PARDAS
Outro fator levantado pela Rede de Observatórios, tendo como base as informações enviadas pelas secretarias de segurança, mostra o número de mortes decorrentes de intervenção policial por raça em números percentuais. O balanço exclui os casos não informados.
Além das 79,3% negras, os dados revelam outras porcentagens de raça/cor das vítimas cearenses. Das 189 pessoas mortas pelas polícias: 3,26% eram amarelas; 17,39% eram brancas; 71,74% eram pardas; 7,61% eram pretas e nenhuma era indígena.
IDADES DAS VÍTIMAS CEARENSES
|Faixa etária
|QUANTIDADE DE VÍTIMAS
|0 a 11 anos
|0
|12 a 17 anos
|21
|18 a 29 anos
|118
|30 a 39 anos
|32
|40 a 49 anos
|8
|50 a 59 anos
|1
|60 anos ou mais
|2
|Não informado
|7
|Total geral
|189
OUTROS DADOS GERAIS
O levantamento aponta que, no Brasil, negros têm 4,2 vezes mais chances de serem mortos pela polícia do que brancos. Jovens de 18 a 29 anos representaram 57,1% das 4.068 pessoas mortas.
Crianças e adolescentes, de 12 a 17 anos, foram 297 vítimas, além de um caso de 0 a 11 anos. O número representa um aumento de 22,1% em relação a 2023. Cerca 512 registros de mortes não tiveram raça/cor informada, o que corresponde a uma em cada oito mortes.
"No campo da segurança pública, o racismo e a política de segurança se consolidaram como um par de atração magnética. A cada novo dado, o Brasil repete a mesma tragédia: o Estado mata com base em critérios raciais. Não se trata de desvio, mas de um padrão", afirma Jonas Pacheco, coordenador de pesquisa da Rede de Observatórios.
SOBRE A REDE DE OBSERVATÓRIOS NO CEARÁ
No Ceará, a Rede de Observatórios e o Laboratório de Estudos da Violência (LEV), da Universidade Federal do Ceará, acompanharam 3.567 eventos violentos nos últimos dois anos.
Ao longo de mais de 25 anos, o LEV tem realizado estudos e pesquisas sobre as temáticas da violência, criminalidade, conflitos sociais, direitos humanos, dispositivos de controle e segurança pública.