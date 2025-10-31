Diário do Nordeste
Caso aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

País

Investigador é afastado suspeito de abusar sexualmente de cinco presos no Amazonas

O policial civil teria chegado embriagado na delegacia e obrigado presos a manter relações sexuais

Redação 19 de Outubro de 2025
Imagem mostra jovem caindo em buraco após calçada ceder em Manaus

País

Calçada cede e jovem é 'engolido' por buraco em Manaus

Incidente aconteceu em uma rua do bairro Vila da Prata

Redação 10 de Outubro de 2025
Gabarito de prova sendo preenchido

Papo Carreira

Aleam lança edital de concurso público com 100 vagas imediatas e 263 vagas para cadastro reserva

As inscrições estarão abertas de 10 de setembro a 13 de outubro, e a prova objetiva será aplicada no dia 14 de dezembro

Redação 03 de Setembro de 2025
Maria Eduarda mostrou a esperteza do passarinho Frederico Marcelino

País

Passarinho invade apartamento, faz moradora se sentir 'especial' e acaba sendo 'dedurado' pelos vizinhos 

Maria Eduarda publicou o vídeo da descoberta no TikTok, que rapidamente viralizou

Redação 29 de Agosto de 2025
Imagens aéreas de Fordlândia em 1933

Opinião

Conheça a 'invasão' dos EUA que explorou nordestinos na selva

Foto frontal Xico Sá
Xico Sá 22 de Agosto de 2025
Assista

É Hit

Joelma toma microfone de fã a força após receber críticas em show no Amazonas

Apesar da cena, a cantora agiu com bom humor

Redação 18 de Agosto de 2025
Imagens do incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica Effa Motors

País

Funcionários registram incêndio de grandes proporções em fábrica de veículos em Manaus

O incêndio atinge a fábrica Effa Motors, localizada em Manaus, capital do Amazonas

Redação 05 de Agosto de 2025
População entrou em delegacia para linchar e queimar homem que matou mulher

País

Homem suspeito de matar companheira a facadas é linchado e queimado vivo em delegacia do Amazonas

José Andrei de Matos Rodrigues também teria esfaqueado a filha da mulher

Redação 04 de Agosto de 2025
Crime de estupro praticado por policiais contra mulher indígena foi cometido por meses em delegacia do interior do Amazonas

País

Policiais e guarda municipal são presos por estupro de indígena mantida por meses em delegacia no AM

Os quatro agentes já estão respondendo a um procedimento administrativo disciplinar

Redação 26 de Julho de 2025
TikTok

Seu Direito

Empresa divulga acidente de funcionário como vídeo de humor no TikTok e é condenada pela Justiça

Justiça do Trabalho considerou o caso uma forma de ridicularizar a situação do trabalhador

Redação 23 de Julho de 2025
