Árvore de natal mata trabalhador após guindaste tombar em Manaus

A estrutura de uma árvore de Natal despencou sobre trabalhadores após um guindaste tombar em Manaus, deixando um homem morto e outro ferido. O caso ocorreu na manhã deste domingo (23), no Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas.

Os homens são funcionários da empresa responsável pela montagem da árvore. Ambos foram socorridos, mas um deles não resistiu aos ferimentos e faleceu ao chegar no hospital. Já o trabalhador que ficou ferido está internado, com quadro de saúde estável, segundo informações do g1.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento do acidente, quando o guindaste tomba e a estrutura cai em cima dos trabalhadores. Um funcionário vestido de papai noel pulou do caminhão segundos antes do pedaço da árvore de natal atingir os outros operários.

As vítimas não foram identificadas, mas são naturais de Parintins, segundo relatou a gestora de RH da empresa responsável pela montagem à TV Rede Amazônica. O homem que morreu estava na ponta da lança do guindaste, enquanto o que ficou ferido estava mais próximo ao chão, sofrendo apenas uma fratura na perna.

Ao g1, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas informou que a empresa contratada tinha toda a documentação exigida para a montagem da árvore no Largo São Sebastião.

O 24º Distrito Integrado (DIP) da Polícia Civil do Amazonas vai instaurar um inquérito para investigar o caso. O Corpo de Bombeiros (CBMAM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados.

'APURAÇÃO RIGOROSA'

Via redes sociais, o governador Wilson Lima lamentou o episódio, prestou solidariedade às famílias das vítimas e alegou ter determinado a apuração rigorosa de todas as circunstâncias do acidente.

“Nosso compromisso é garantir segurança, respeito e cuidado com cada trabalhador e com a população. Seguimos trabalhando para que, após este momento tão difícil, o Largo volte a receber o espírito de união e esperança do nosso Natal”, pontuou o governador.