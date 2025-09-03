Aleam lança edital de concurso público com 100 vagas imediatas e 263 vagas para cadastro reserva

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) lançou, nesta quarta-feira (3), o edital do concurso público com 100 vagas imediatas e 263 vagas para cadastro reserva. O certame é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Das imediatas, 60 vagas são para nível superior e 40 para nível médio.

As inscrições estarão abertas de 10 de setembro a 13 de outubro, e a prova objetiva será aplicada no dia 14 de dezembro, em dois turnos: manhã (8h às 12h/13h) e tarde (15h às 18h/19h).

Elas poderão ser feitas de forma presencial ou virtual. O candidato poderá se inscrever em mais de um cargo, desde que não haja conflito de horário das provas. O edital também traz o conteúdo programático das provas e os requisitos para cada função.

>>> Edital completo aqui.

O último concurso da Aleam foi realizado em 2011, sob a organização do Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), com oferta de 132 vagas, distribuídas entre Procurador, Analista de Controle, Analista Legislativo e Agente Legislativo.

A comissão responsável por acompanhar todas as etapas do certame é presidida por Sara Oliveira Cervantes (Procuradoria de Pessoal da Aleam), tendo como vice-presidente Elielson Silva de Lima, além de Robson Togni (diretor de Recursos Humanos) e os servidores Rosemeire Braga e Fábio Nascimento.

Cargos

Nível superior: Analista de Controle, Assessor Jurídico, Procurador, Administrador, Analista de Redes e Comunicação de Dados, Analista de Sistema, Assistente Social, Bibliotecário, Cientista Político, Contador, Designer Gráfico, Economista, Educador Físico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Historiador, Intérprete de Libras, Jornalista, Médico (diversas especialidades), Odontólogo, Pedagogo, Psicólogo, Programador, Redator, entre outros.

Nível médio: Assistente Técnico Administrativo, Cinegrafista, Produtor de Imagem, Editor, Fotógrafo, Técnico de Apoio ao Usuário de Computadores, Técnico em Produção Audiovisual, Técnico de Manutenção de Computadores e Técnico de Rede.

Taxas de inscrição