Ceará Credi abre seleção para agente e supervisor de microcrédito; saiba mais

As vagas são para o Maciço de Baturité, Sertão de Crateús e Sertão dos Inhamuns

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
Papo Carreira
Ceará Credi
Legenda: O processo seletivo ocorrerá por meio de análise curricular e entrevista
Foto: Divulgação Governo do Ceará

O Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado do Governo do Estado (Ceará Credi) está com inscrições abertas de processo seletivo para os cargos de agentes e supervisores de microcrédito. São ofertadas cinco vagas imediatas, além do cadastro de reserva. 

As oportunidades são para atuação nas regiões do Maciço de Baturité, Sertão de Crateús e Sertão dos Inhamuns.

Para se candidatar ao cargo de agente de microcrédito, é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para viagens. O salário inicial é de R$ 1.971,68 para uma jornada de 40 horas semanais. Os selecionados ainda terão ajuda de custo de R$ 500 e remuneração por desempenho de até 30%. 

O cargo de supervisor de microcrédito exige nível superior completo, disponibilidade para viagens, e experiência profissional anterior na área de crédito e microcrédito. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 2.695,49, além de remuneração variável por desempenho de até 30% e ajuda de custo de R$ 500. 

Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira (8), pelo site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), onde estão disponíveis os cinco editais do processo seletivo. Somente o edital referente a supervisor de crédito para o Sertão de Crateús tem prazo final de inscrição no domingo (7). 

Processo seletivo

Segundo os editais, o processo seletivo ocorrerá por meio de análise curricular e entrevista, mas os candidatos ainda poderão ser submetidos a prova de redação, avaliação psicológica ou dinâmica de grupo. 

O resultado da primeira etapa, que compreende a análise da ficha de inscrição, será divulgado até o dia 12 de setembro. A contratação será por regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

