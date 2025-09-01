Empresa de tecnologia oferta mais de 40 vagas em Fortaleza, Campinas e São Paulo; saiba mais

A empresa especializada em transformação digital, Performa_IT, está com mais de 40 vagas abertas para profissionais de tecnologia em diversas áreas. As posições estão concentradas principalmente nas cidades de São Paulo e Campinas, em São Paulo, e em Fortaleza, no Ceará, com modelo de trabalho híbrido, remoto e flexível.

As vagas são para os cargos de engenheiro de dados, especialista em Generative AI; product designer e UI/UX designer; product owner e delivery manager; tech lead e tech writer; quality assurance sênior; e desenvolvedor.NET, Java, Front-End, Back-End e Full-Stack.

Interessados podem se candidatar pela página de carreiras da Performa_IT até o preenchimento das vagas. Além das posições de trabalho atuais, a empresa mantém um Banco de Talentos ativo para futuras oportunidades.

Benefícios

Entre os benefícios, segundo a empresa, estão: convênio médico e odontológico, acesso ao Wellhub (Gympass), ajuda de custo mensal, subsídio para aquisição de equipamentos, bônus anual, parcerias com escolas de inglês e espanhol, descanso remunerado e day off no dia do aniversário.

O pacote ainda inclui a plataforma Leegal, que oferece orientação jurídica, psicológica e financeira por canais digitais, e ao Conexa Saúde, ecossistema de saúde digital com consultas médicas on-line e pronto atendimento 24h.