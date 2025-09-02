Diário do Nordeste
Com bolsa de R$ 5 mil, Embraer abre 45 vagas para mestrado em Engenharia em parceria com o ITA

Processo seletivo é voltado para engenheiros que concluíram a graduação em 2023, 2024 ou 2025

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:23)
A Embraer firmou parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e está com inscrições abertas para 45 vagas no Programa de Especialização em Engenharia (PEE).

O curso é um mestrado profissional em Engenharia Aeronáutica, reconhecido pelo Ministério da Educação. Os aprovados receberão uma bolsa mensal de R$ 5 mil, com reajuste de 20% após o primeiro ano de curso. As aulas têm início em fevereiro de 2026.

Ministradas de forma híbrida — presencialmente nas sedes da Embraer e do ITA em São José dos Campos (SP) e também de forma remota —, as atividades do programa têm duração de 18 meses.

Requisitos e benefícios

O processo seletivo é voltado para engenheiros que concluíram a graduação em 2023, 2024 ou 2025, e abrange quase 30 áreas de Engenharia como Aeronáutica, Computação, Elétrica, Mecânica, Produção e Software.

Os candidatos devem ter nível de inglês avançado.

Além da bolsa-auxílio, os estudantes selecionados terão acesso a benefícios como convênio médico e odontológico, seguro de vida e vale-alimentação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de setembro no site oficial da Embraer.

