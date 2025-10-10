Diário do Nordeste
Calçada cede e jovem é 'engolido' por buraco em Manaus

Incidente aconteceu em uma rua do bairro Vila da Prata

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:08)
País
Imagem mostra jovem caindo em buraco após calçada ceder em Manaus
Legenda: Dois motociclistas que passavam pelo local pararam para ajudar o jovem
Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um jovem é 'engolido' por um buraco na Zona Oeste de Manaus, no Amazonas, na manhã desta quinta-feira (9). Nas imagens, o pedestre caminha pela calçada do bairro Vila da Prata quando o piso cede repentinamente e ele cai no grande fosso que se forma. Dois motociclistas que passavam pelo local param para ajudar o rapaz, que chega a sinalizar com as mãos estar bem. Segundo o portal g1, a Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no local a vítima já havia sido retirada do buraco. Os agentes ajudaram a isolar o local. 

Duas mãos, com unhas pintadas de roxo, em foco. Na da esquerda, uma ampola transparente com tampa verde e rótulo. Na da direita, caixa branca e azul com descrições médicas.
País

2,5 mil ampolas de fomepizol, antídoto contra metanol, chegam ao Brasil

Distribuição de unidades para o Ceará ainda não foi iniciada

Redação
10 de Outubro de 2025
Mulher de cabelo longo com chapéu de palha, vista de costas, admirando a paisagem de Rio de Janeiro com praias, montanhas e a Baía de Guanabara ao fundo.
País

Férias 2026: saiba quando sair e aproveite mais dias

O novo ano terá nove feriados nacionais em dias de semana. Dependendo da escolha, o trabalhador pode conseguir mais dias de descanso

Geovana Almeida*
10 de Outubro de 2025
Suênia tinha 51 anos e era natural de Monteiro
País

Cozinheira morta em desabamento do Jamile será sepultada na Paraíba

Suênia Maria trabalhava há três anos no restaurante que tem o cardápio do chef Henrique Fogaça

Redação
09 de Outubro de 2025
Frascos de metanol.
País

Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol, atualiza Ministério da Saúde

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os únicos estados do País com casos confirmados de intoxicação pela substância

Redação
08 de Outubro de 2025
Fiscal vistoria uma garrafa de bebida
País

Governo determina suspensão de vendas de bebidas destiladas em 9 plataformas

Medida vem na esteira dos casos de contaminação por metanol

Redação
08 de Outubro de 2025
Foto da parte interna do restaurante Jamile, onde Fogaça assina cardápio.
País

Desabamento em restaurante com cardápio do chef Fogaça deixa mulher morta

Parte do mezanino do estabelecimento caiu e deixou feridos

Redação
08 de Outubro de 2025
Fachada do prédio da Anvisa, com o letreiro
País

Anvisa proíbe consumo e venda de remédio contra pneumonia e anestésico

Fiscalização aponta "desvio de qualidade" em lotes dos medicamentos

Redação
08 de Outubro de 2025
Uma montagem, do lado esquerdo está um dos cachorros abandonados e do lado esquerdo o gato encontrado no local
País

50 animais em situação de abandono são resgatados de canil clandestino no RJ

Os animais estavam vivendo em condições insalubres sem água e comida

Gabriel Bezerra*
08 de Outubro de 2025
Imagem mostra fiscais verificando bebidas
País

Morre mulher de 30 anos internada após consumir vodca com metanol

Bruna Araújo de Souza recebia tratamento no Hospital de Clínicas de São Bernardo

Redação
07 de Outubro de 2025
Capela em homenagem a Nossa Senhora do Rosário.
País

Dia de Nossa Senhora do Rosário: conheça história e curiosidades da santa

Igreja incentiva a oração do Rosário para alcançar a intervenção divina da Virgem Maria

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem de mãos segurando cédulas de dinheiro no valor de 50 e 10 reais, reais brasileiros, detalhes das notas e textura do papel.
País

Saiba quando é o quinto dia útil de outubro de 2025

Trabalhadores que atuam em regime CLT devem receber o pagamento do salário até esta data

Carol Melo e Mylena Gadelha
06 de Outubro de 2025
sem mostrar o rosto, imagem mostra criança vestindo camiseta azul e segurando uma maçã verde mordida
País

Síndrome rara faz menina de 2 anos ter fome insaciável

Diagnosticada há um mês com a Síndrome de Prader-Willi, acreana de 2 anos pesa 15 kg e precisa de acompanhamento médico para controlar o apetite e o desenvolvimento

Redação
06 de Outubro de 2025
Jovem corta cabelo e transforma em peruca para presentear madrinha diagnosticada com câncer de mama
País

Jovem corta cabelo e transforma em peruca para presentear madrinha diagnosticada com câncer de mama

A iniciativa aconteceu em 2021, mas só agora as imagens viralizaram nas redes sociais

Maria Clarice e Gabriel Bezerra*
06 de Outubro de 2025
Fiscais vistoriam garrafas de bebidas.
País

São Paulo já soma mais de 7 mil garrafas apreendidas em meio a casos de intoxicação por metanol

Gabinete de crise montado pelo governo estadual intensificou ações contra bebidas adulteradas; estado lidera o país em número de casos confirmados

Redação
05 de Outubro de 2025
Imagem de profissional da saúde com antidoto para aplicação em paciente
País

Ministério da saúde envia primeira remessa de antidoto contra metanol a cinco estados

Ceará não recebeu antídotos; distribuição ocorreu a estados que pediram reforço do estoque

Redação
05 de Outubro de 2025
Imagem de São Benedito segurando o Menino Jesus.
País

Dia de São Benedito: conheça a história do santo e significado

Fiés preparam celebrações para o santo negro que conquistou o coração dos brasileiros

Redação
05 de Outubro de 2025
Pessoa segura uma garrafa de bebida alcoólica com rótulo vermelho diante de um refrigerador com garrafas de refrigerante; ao lado, agente da Fundação Procon-SP acompanha a fiscalização.
País

São Paulo confirma 2ª morte por intoxicação com metanol

Outras sete mortes são investigadas; até o momento, são 14 casos confirmados e 181 suspeitos

Redação
04 de Outubro de 2025
Foto da médica Laura Campos, que é perseguida há quatro anos por um stalker
País

Médica é perseguida há mais de quatro anos por ex-paciente no Distrito Federal

Agressor já foi internado duas vezes, mas volta a procurá-la após altas médicas

Redação
04 de Outubro de 2025
Foto de costas do casal suspeito de matar Luiz Fernando Pacheco
País

Polícia prende três suspeitos pela morte do advogado Luiz Fernando Pacheco em São Paulo

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o advogado é assaltado e agredido no bairro de Higienópolis

Redação
04 de Outubro de 2025