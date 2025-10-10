Calçada cede e jovem é 'engolido' por buraco em Manaus

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um jovem é 'engolido' por um buraco na Zona Oeste de Manaus, no Amazonas, na manhã desta quinta-feira (9). Nas imagens, o pedestre caminha pela calçada do bairro Vila da Prata quando o piso cede repentinamente e ele cai no grande fosso que se forma. Dois motociclistas que passavam pelo local param para ajudar o rapaz, que chega a sinalizar com as mãos estar bem. Segundo o portal g1, a Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no local a vítima já havia sido retirada do buraco. Os agentes ajudaram a isolar o local.