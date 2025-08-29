Diário do Nordeste
Passarinho invade apartamento, faz moradora se sentir 'especial' e acaba sendo 'dedurado' pelos vizinhos 

Maria Eduarda publicou o vídeo da descoberta no TikTok, que rapidamente viralizou

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Maria Eduarda mostrou a esperteza do passarinho Frederico Marcelino
Foto: Reprodução/TikTok

Um vídeo publicado pela estudante de Medicina Maria Eduarda Ferreira no TikTok (@mbenasconi) acabou viralizando. Postado há apenas dois dias, já soma mais de 2 milhões de visualizações. Nas imagens, a moradora de Manaus, no Amazonas, mostra um passarinho que a visitou em seu apartamento no dia 19 de agosto. Ela apelidou o bichinho de Frederico Marcelino e chegou a alimentá-lo com banana e mamão.

“Começamos a achar que ele tinha dono, mas não chegamos a comentar, principalmente porque a intenção nunca foi deixá-lo preso. Como há uma área verde atrás do nosso condomínio, eu e meu irmão também pensamos que ele poderia ser de lá”, contou Maria Eduarda em entrevista ao Diário do Nordeste.

A surpresa veio dias depois. No dia 22 de agosto, uma vizinha compartilhou a foto do mesmo passarinho no grupo do condomínio, perguntando se ele pertencia a alguém. Logo, vários moradores começaram a mandar registros de Frederico Marcelino se alimentando em diferentes apartamentos.

@mbenasconi #passaros #funny #animais #fyou #fyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ♬ Mission Impossible - Adam Clayton

'Nos sentimentos super especiais'

Maria Eduarda reuniu os prints e fez o vídeo do TikTok, mostrando as “aventuras” do passarinho. “Ele apareceu na minha casa à noite, nos sentimos super especiais… só não esperávamos essa reviravolta”, escreveu na legenda.

"Rindo sozinha! Que sanhaçu esperto, ele tem vários apartamentos, vários donos e é livre. Já sou fã de carteirinha do Frederico Marcelino”, brincou uma moradora no grupo. Outra completou: "Ele veio tomar café conosco. Se sente super confortável aqui". 
Maria Eduarda
Estudante de Medicina

Segundo Maria Eduarda, o pássaro acabou visitando as duas torres do condomínio, sendo acolhido por diversos vizinhos. "Todo mundo o alimentou, cuidou e deixou ele voltar para a natureza. O que causou mais risadas foi o fato de, no início, cada um achar que estava vivendo algo especial, mas no fim ele só queria carinho, café e lanche”, disse ainda à reportagem. 

Sobre a repercussão, a universitária se surpreendeu: "Todos nós do condomínio cuidamos dele e o deixamos livre para ir e vir. Nunca achei que o vídeo fosse viralizar, mas como sempre posto memes no meu TikTok, resolvi compartilhar para que algumas pessoas pudessem rir também. No fim, quem mais riu fui eu com todos os comentários”.

Maria Eduarda mostrou a esperteza do passarinho Frederico Marcelino
