Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Investigador é afastado suspeito de abusar sexualmente de cinco presos no Amazonas

O policial civil teria chegado embriagado na delegacia e obrigado presos a manter relações sexuais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Caso aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.
Legenda: Caso aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.
Foto: Divulgação/PC-AM.

Um investigador da Polícia Civil do Amazonas foi afastado das funções profissionais após suspeita de manter relações sexuais não consensuais com cinco presos na cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM).

Segundo a apuração da Rede Amazônica, o servidor teria chegado à delegacia embriagado após ter ido a uma festa e obrigado os detentos a fazer sexo com ele. Na ocasião, eles chegaram a pegar a arma do investigador.

Veja também

teaser image
País

O que já se sabe sobre a tragédia com ônibus que matou 16 pessoas em PE

teaser image
País

Crânios e ossos humanos são encontrados em apartamento em São Paulo

Na manhã seguinte, os presos relataram o episódio e entregaram a arma do servidor ao delegado da cidade, que comunicou a Corregedoria e instaurou a investigação. O processo corre em sigilo de justiça.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que colabora com a apuração e que tratará o caso com rigor. Além do afastamento do servidor, cuja identidade não foi divulgada, outras medidas administrativas poderão ser adotadas, conforme o avanço das investigações.

Assuntos Relacionados
imagem de dois ex-seminaristas que abandonaram a vocação para assumir um relacionamento.
País

Ex-seminaristas abandonam batina e assumem namoro: 'Era amor'

Melqui Ferraz teve conflitos entre a vocação religiosa e o sentimento pelo amigo Denisson Santos

Redação
Há 33 minutos
Caso aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.
País

Investigador é afastado suspeito de abusar sexualmente de cinco presos no Amazonas

O policial civil teria chegado embriagado na delegacia e obrigado presos a manter relações sexuais

Redação
Há 1 hora
Ônibus tombado na rodovia em Paranatama, no Agreste de Pernambuco, durante a noite, com equipes de resgate e moradores no local do acidente.
País

O que já se sabe sobre a tragédia com ônibus que matou 16 pessoas em PE

Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas no acidente. Veículo transportava mais de 30 passageiros

Redação
18 de Outubro de 2025
Buzeira era conhecido por ostentar muito luxo em suas redes sociais
País

PF envia para perícia esmeraldas no valor de R$1,7 bi encontradas com Buzeira

Pedras brutas apreendidas na casa do influenciador durante a Operação Narco Bet

Redação
18 de Outubro de 2025
Daniela enfrenta dificuldades para se comunicar na prisão, pois não fala o idioma do país
País

Superlotada e com histórico de mortes: como é a prisão onde brasileira está presa no Camboja

Detida há sete meses, a arquiteta Daniela Marys de Oliveira foi vítima de uma falsa promessa de emprego

Redação
18 de Outubro de 2025
Duas fotos em montagem. À esquerda, diversos ossos em posição vertical dentro de uma caixa de madeira. À direita, imagem ampliada do osso do crânio, com aspecto sujo e amarronzado.
País

Crânios e ossos humanos são encontrados em apartamento em São Paulo

Lápides, fotografias em preto e branco e uma caixa lacrada também foram localizados no imóvel

Redação
18 de Outubro de 2025
Mulher segura guarda-chuva colorido em meio à chuva em avenida movimentada de Fortaleza, durante período de precipitações no Ceará.
País

12 estados brasileiros recebem alerta de perigo e chuvas intensas neste sábado (18)

Ceará se mantém com tempo seco

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem de bebidas batizadas encontradas em fábrica clandestina durante investigações sobre metanol.
País

Grupo familiar é investigado por vender bebidas adulteradas com metanol

Polícia constatou que bebida "batizada" em fábrica clandestina matou duas pessoas em SP

Redação
17 de Outubro de 2025
Padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Nova Maringá
País

Polícia investiga suspeitos de vazar vídeo de padre com fiel em casa paroquial no MT

Vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar noiva de fiel da paróquia no banheiro do quarto do padre

Redação
17 de Outubro de 2025
Padre Luciano Braga Simplício
País

Padre flagrado com noiva de fiel é afastado

Jovem envolvida no caso registrou boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens

Redação
17 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra padre flagrado com noiva de fiel em paróquia no Mato Grosso.
País

Veja o que se sabe sobre caso de padre flagrado com noiva de fiel em MT

Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las

Redação
16 de Outubro de 2025
Polícia Federal durante fiscalização
País

Intoxicação por metanol: PF deflagra operação contra 24 empresas em 5 estados

Objetivo é rastrear origem da substância usada em bebidas adulteradas

Redação
16 de Outubro de 2025
Ana Paula Veloso Fernandes
País

'Serial killer' presa diz que também matou cães

Polícia Civil investiga a morte de 14 animais, sendo dez filhotes

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra recipiente com metanol
País

Brasil confirma oito mortes e 41 casos de intoxicação por metanol

O estado de São Paulo concentra 60,81% das notificações

Redação
16 de Outubro de 2025
Lula em evento do Dia dos Professores no Rio de Janeiro.
País

Professores poderão solicitar Carteira Nacional Docente a partir desta quinta (16)

Documento será destinado a mais de dois milhões de professores brasileiros das redes públicas e privadas

Redação
15 de Outubro de 2025
Menina de 3 anos vence câncer após um ano de tratamento, e anúncio emociona familiares; veja vídeo
País

Menina de 3 anos vence câncer após um ano de tratamento, e anúncio emociona familiares; veja vídeo

Após enfrentar negligência médica e um diagnóstico tardio de leucemia, Jade, de Vespasiano (MG), comemora o fim da fase mais difícil do tratamento

Maria Clarice Sousa e Gabriel Bezerra*
15 de Outubro de 2025
O chamado 'CNU dos Professores' avaliará formação geral e específica.
País

Inep divulga cartão de confirmação da Prova Nacional Docente 2025

Inep recomenda que os candidatos o levem no dia do exame

Redação
15 de Outubro de 2025
Na esquerda, foto de uma senhora na varanda ao lado de um homem, apreciando a serenata que os alunos que estão na foto ao lado fizeram para ela.
País

Estudantes fazem serenata para senhora com Alzheimer, e vídeo repercute nas redes sociais

A ação dos alunos na parada de ônibus ganhou grande proporção

Gabriel Bezerra*
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra fachada do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), em São Paulo. Entidade é suspeita de integrar esquema de fraude de descontos indevidos no INSS.
País

Fraude no INSS: sindicato suspeito tem R$ 390 milhões bloqueados

Entidade é investigada por esquema de descontos indevidos.

Redação
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra local onde corpo de criança foi encontrado
País

Mãe e padrasto são presos após matar e concretar corpo de criança em SP

O corpo apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente

Redação
15 de Outubro de 2025