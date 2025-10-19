Investigador é afastado suspeito de abusar sexualmente de cinco presos no Amazonas

Um investigador da Polícia Civil do Amazonas foi afastado das funções profissionais após suspeita de manter relações sexuais não consensuais com cinco presos na cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM).

Segundo a apuração da Rede Amazônica, o servidor teria chegado à delegacia embriagado após ter ido a uma festa e obrigado os detentos a fazer sexo com ele. Na ocasião, eles chegaram a pegar a arma do investigador.

Na manhã seguinte, os presos relataram o episódio e entregaram a arma do servidor ao delegado da cidade, que comunicou a Corregedoria e instaurou a investigação. O processo corre em sigilo de justiça.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que colabora com a apuração e que tratará o caso com rigor. Além do afastamento do servidor, cuja identidade não foi divulgada, outras medidas administrativas poderão ser adotadas, conforme o avanço das investigações.