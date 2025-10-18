Crânios e ossos humanos são encontrados em apartamento em São Paulo

A Polícia Militar (PM) do Estado de São Paulo encontrou, na manhã deste sábado (18), mais de 12 crânios e vários ossos humanos dentro de um imóvel no Jardim Paulista, bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo.

O apartamento pertencia a um homem que faleceu na última segunda-feira (13). Um parente do proprietário, ao adentrar o local para retirar alguns pertences, localizou ossos e, também, lápides, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP).

Uma caixa lacrada e fotografias em preto e branco foram encontradas pelos agentes. Segundo a PM, a hipótese atual é de que os restos mortais foram retirados ilegalmente de cemitérios da capital.

O material foi apreendido e encaminhado para análise no Instituito de Criminalística. A ocorrência foi levada ao 78º Distrito Policial e registrada como encontro de cadáver e destruição, subtração ou ocultação.