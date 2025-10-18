Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

O que já se sabe sobre a tragédia com ônibus que matou 16 pessoas em PE

Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas no acidente. Veículo transportava mais de 30 passageiros

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Ônibus tombado na rodovia em Paranatama, no Agreste de Pernambuco, durante a noite, com equipes de resgate e moradores no local do acidente.
Legenda: Motorista perdeu o controle da direção devido a uma falha no sistema de freios.
Foto: Reprodução.

Um ônibus tombou na BR-423, na noite desta sexta-feira (17), deixando 16 mortos e, pelo menos, 17 feridos. O acidente ocorreu no Agreste de Pernambuco, entre os municípios de Saloá e Paranatama. 

O número exato de feridos ainda não foi confirmado. Inicialmente, as vítimas foram encaminhadas para hospitais de Paranatama, Iati e Garanhuns. As informações são do portal de notícias G1. 

Por meio de nota, o Hospital Regional Dom Moura (HRDM), em Garanhuns, informou que recebeu 17 vítimas do acidente, estando dois pacientes em estado grave. 

Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que mais de 30 passageiros estavam no veículo.

Ainda segundo a PRF, alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que parte deles poderia estar sem cinto de segurança.

Como aconteceu o acidente?

De acordo com a PRF, o ônibus invadiu a contramão e colidiu com algumas rochas que estavam às margens da rodovia. Após isso, o condutor conseguiu retornar ao sentido correto da via, mas atingiu um barranco de areia e tombou

Segundo o G1, o motorista relatou a perda do controle da direção devido a uma falha no sistema de freios.

O homem teve apenas ferimentos leves e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado estava dentro da normalidade. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde e, posteriormente, para a Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.

A direção do veículo era revezada com outro motorista, que também sobreviveu à fatalidade.  

Para onde ia o ônibus?

O veículo saiu de Brumado (BA) com destino a Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, com o objetivo de realizar compras em um centro atacadista. 

A apuração do G1 informa que o acidente ocorreu na volta para o território baiano, em um trecho conhecido como Serra dos Ventos, após o grupo deixar Moda Center de Santa Cruz do Capibaribe, por volta das 15h.

A viagem entre Brumado (BA) e Santa Cruz do Capibaribe (PE) é de 1.136,6 quilômetros e dura cerca de 16h50, de acordo com o Google Maps, passando pelos estados de Alagoas e Sergipe.

Ainda segundo as informações apuradas pelo portal, o veículo era de turismo e tinha autorização de fretamento válida. 

Quem são as vítimas?

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco, entre as 16 vítimas estão 11 mulheres, quatro homens e mais uma pessoa que não teve o gênero divulgado.

A empresa baiana BF Turismo, contratada para realizar a viagem, informou que os passageiros são de Minas Gerais (cidades de Monte Azul, Porteirinha e Janaúba) e da Bahia (cidades de Urandi, Caetité, Caculé, Boquira, Rio do Pires, Dom Basílio, Barra da Estiva, Aracatu e Vila Mariana). 

Sobrevivente relata desespero: “Gente morta, sangue, gente gritando socorro”

Em entrevista à TV Sudoeste, a sobrevivente e moradora de Caetité (BA), Marlete Batista Neves Fernandes, revelou que o ônibus trafegava em alta velocidade pouco antes do tombamento.

“Eu percebi que o ônibus começou a ter uma velocidade muito forte e falei: ‘o motorista está doido’. Nesse momento, ele começou a fazer zigue-zague. Acho que ele tentou encostar em um barranco, e aí o ônibus tombou. Eu segurei a poltrona e, quando ele virou, fui a primeira a sair”, contou.

Segundo a passageira, ela conseguiu deixar o veículo por uma janela no teto. Dona há pouco mais de um mês de uma pequena loja de roupas em Caetité, Marlete viajava para comprar novidades para o fim de ano. Ela relata, ainda, que o ônibus parecia bom e confortável. 

“Eu só vi gente morta, sangue, gente gritando socorro. Foi uma loucura, entrei em estado de choque. Rasguei um pedaço do meu vestido para estancar o sangue de uma amiga que estava ferida”
Marlete Batista Neves Fernandes
Sobrevivente e moradora de Caetité (BA)

Confira na íntegra a nota empresa de transporte BF Turismo:

A BF Turismo informa, com profundo pesar, que ocorreu um acidente envolvendo um de seus veículos na BR-423, no agreste de Pernambuco.

Infelizmente, foram confirmadas vítimas fatais no ocorrido. Os passageiros feridos foram encaminhados ao Hospital Dom Moura, em Garanhuns (PE), onde estão recebendo atendimento médico.

A empresa destaca que uma equipe da BF Turismo está a caminho do local para acompanhar a situação, prestar assistência e reunir informações oficiais junto às autoridades competentes.

A BF Turismo se solidariza com todas as vítimas e seus familiares, reafirmando seu compromisso com a transparência, o respeito e responsabilidade.

