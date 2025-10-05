Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caminhonete tomba após motorista fazer manobra arriscada em Canoa Quebrada; veja vídeo

Condutor tentou descer de duna alta em velocidade

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:11)
Ceará
Montagem de duas fotos de acidente com caminhonete nas dunas da praia de Canoa Quebrada, no Ceará
Legenda: Motorista tentou descer de dunas de Canoa Quebrada, no Ceará, em alta velocidade.
Foto: Reprodução

Uma caminhonete tombou em uma duna da praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará, na tarde desse sábado (4). O motorista tentou fazer uma manobra arriscada e danificou o veículo.

O acidente foi gravado por turistas que estavam no local. O vídeo mostra a caminhonete no topo de uma duna alta.

O motorista tentou descer em alta velocidade, mas acabou tombando.

Segundo Nertan, bugueiro credenciado da praia que falou ao g1, a caminhonete precisou ser retirada por um reboque.

O condutor não sofreu ferimentos graves, segundo Nertan.

O Diário do Nordeste não conseguiu contato com a prefeitura de Aracati até a publicação desta matéria.

ACIDENTES EM DUNAS DE CANOA QUEBRADA

Diversos acidentes envolvendo carros nas dunas de Canoa Quebrada foram registrados nos últimos meses. Em maio, uma caminhonete 'voou' sobre outro veículo.

Veja também

teaser image
Ceará

Paciente internado por intoxicação por metanol em Quixeramobim é adolescente de 15 anos

teaser image
Ceará

Incêndio em cadeia no Ceará é controlado por detentos

teaser image
Zoeira

Patrícia Abravanel tem carro roubado durante aniversário em Orlando

No fim de agosto, uma Brasília Amarela foi flagrada atravessando as dunas. Já setembro, dois carros capotaram.

Naquele mês, após a repercussão desses casos, a Prefeitura de Aracati destacou que tem legislação municipal para proteger e preservar as dunas, falésias e praias.

Há demarcação de trilhas específicas e multas em caso de desrespeito às normas definidas.

Para a realização de passeios, os guias turísticos precisam estar cadastrados. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Montagem de duas fotos de acidente com caminhonete nas dunas da praia de Canoa Quebrada, no Ceará
Ceará

Caminhonete tomba após motorista fazer manobra arriscada em Canoa Quebrada; veja vídeo

Condutor tentou descer de duna alta em velocidade

Redação
Há 1 hora
Prints de um vpideo mostrando parte da cadeia pegando fogo
Ceará

Incêndio em cadeia no Ceará é controlado por detentos

Um curto-circuito em um quadro de energia elétrica pode ter sido a causa

Redação
Há 2 horas
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Paciente internado por intoxicação por metanol em Quixeramobim é adolescente de 15 anos

Reportagem apurou que paciente tomou vodca e essa seria a primeira vez que havia ingerido bebida alcoólica

Paloma Vargas
05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Ceará registra segundo caso suspeito de intoxicação por metanol em Quixeramobim

Paciente está internado

Lucas Monteiro
05 de Outubro de 2025
Foto dos fiéis reunidos.
Ceará

Animais são abençoados em Paróquia de Fortaleza no Dia de São Francisco; veja vídeo

Cachorros, gatos e pássaros foram abençoados

Redação
05 de Outubro de 2025
Aluna escrevendo em caderno durante a aula.
Ceará

Ceará tem energia em quase todas as escolas, mas 65% da rede pública não têm acesso a esgoto

Dados do Censo Escolar 2024 mostram contrastes na infraestrutura básica das escolas cearenses

Gabriela Custódio
05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Ceará registra um caso suspeito de intoxicação por metanol; paciente está internada

A mulher buscou atendimento na rede privada. O resultado dos exames está previsto para sair nos próximos dias

Redação
04 de Outubro de 2025
Ceará

Caminhonete capota em praia de Camocim, no litoral do Ceará

Na ocorrência, um dos ocupantes do veículo ficou inconsciente e precisou ser conduzido ao hospital

Redação
04 de Outubro de 2025
Após cura do filho, cearense anda mais de 240 km em devoção a São Francisco
Ceará

Após cura do filho, cearense anda mais de 240 km em devoção a São Francisco

Usando tênis simples, chapéu para se proteger do sol do sertão e bengala, José Antônio Mendes fez a trajetória de ida e volta entre Monsenhor Tabosa e Canindé

Carol Melo
04 de Outubro de 2025
Foto de mercadoria de cachaça irregular apreendida no Ceará. A foto mostra um caminhão carregado com os itens.
Ceará

60 mil garrafas de cachaça apreendidas no Ceará têm risco de contaminação por metanol

Bebida passará por perícia e só será liberada após resultado e apresentação de nota fiscal

Matheus Facundo
03 de Outubro de 2025
Ceará

Casarões centenários em Barbalha formam ‘sítio histórico’ e são tombados; veja imagens

Maioria das construções fica na rua da Igreja Matriz, repleta de sobrados que recontam passado da cidade

Theyse Viana
03 de Outubro de 2025
Cachorro branco, da raça poodle, recebendo vacina de um veterinário durante um dia de vacinação ao ar livre, com uma pessoa ao fundo, de camisa amarela, segurando o animal com cuidado.
Ceará

'Dia D' de vacinação antirrábica será neste sábado (4) em Fortaleza

Com 111 postos espalhados pelas regionais 1, 3 e 5, os tutores podem levar animais para vacinação gratuitamente

Milenna Murta*
03 de Outubro de 2025
Mão de um estudante segurando um lápis sobre um livro, com outros alunos ao fundo em uma sala de aula.
Ceará

Com psicólogos e reforço policial, como será volta às aulas após ataque em escola de Sobral

Órgãos têm se articulado em plano de emergência para garantir proteção de alunos e funcionários

Theyse Viana
03 de Outubro de 2025
sala de aula com vários alunos sentados em carteiras estudantis
Terra de Sabidos

Inscrições no Prêmio Terra de Sabidos terminam próxima semana; saiba como participar

A premiação vai distribuir R$ 15 mil entre os vencedores. Podem participar estudantes, professores, coordenadores e gestores

Redação
03 de Outubro de 2025
Montagem de fotos com navios da Marinha que estarão disponíveis para visitação no Porto de Fortaleza.
Ceará

Dois navios da Marinha do Brasil abrem para visitação em Fortaleza

Navios são usados em pesquisa científica e ajuda humanitária, e estarão atracados no Porto do Mucuripe

Redação
02 de Outubro de 2025
Óleo na pista faz motociclistas derraparem na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza
Ceará

Óleo na pista faz motociclistas derraparem na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza

A AMC esteve no local, mas não constatou novos incidentes

Redação
02 de Outubro de 2025
Conjunto de panelas, pratos, jarras, canecas e travessas de barro marrom, ornamentados com desenhos rendados em relevo claro, expostos sobre o chão em um ateliê de cerâmica.
Ceará

Técnica ancestral, cerâmica do Ipu é reconhecida como patrimônio cultural

Lei sancionada reconhece prática tradicional da Comunidade da Alegria

Ana Alice Freire*
02 de Outubro de 2025
Motorista perde controle do carro e cai no canal da Aguanambi, em Fortaleza
Ceará

Motorista perde controle do carro e cai no canal da Aguanambi, em Fortaleza

Segundo o condutor, no momento do acidente estava chovendo e a pista estava molhada

João Lima Neto, Sofia Leite*
02 de Outubro de 2025
Vista aérea do Parque Rio Branco.
Ceará

Mobilidade urbana e saneamento lideram demandas da população de Fortaleza; veja na sua Regional

Gabriela Custódio
02 de Outubro de 2025
Fachada da Escola José Parente Prado, em Sobral, com portão metálico azul e poste de videomonitoramento de segurança 24h instalado na entrada
Ceará

Sobral testa reconhecimento facial e botão de pânico em escola municipal após ataque em unidade estadual

O projeto-piloto será testado em uma unidade do bairro Sumaré, dias depois de outra escola ter sofrido um ataque a tiros que resultou em duas mortes

Thatiany Nascimento
01 de Outubro de 2025