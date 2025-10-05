Caminhonete tomba após motorista fazer manobra arriscada em Canoa Quebrada; veja vídeo

Uma caminhonete tombou em uma duna da praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará, na tarde desse sábado (4). O motorista tentou fazer uma manobra arriscada e danificou o veículo.

O acidente foi gravado por turistas que estavam no local. O vídeo mostra a caminhonete no topo de uma duna alta.

O motorista tentou descer em alta velocidade, mas acabou tombando.

Segundo Nertan, bugueiro credenciado da praia que falou ao g1, a caminhonete precisou ser retirada por um reboque.

O condutor não sofreu ferimentos graves, segundo Nertan.

O Diário do Nordeste não conseguiu contato com a prefeitura de Aracati até a publicação desta matéria.

ACIDENTES EM DUNAS DE CANOA QUEBRADA

Diversos acidentes envolvendo carros nas dunas de Canoa Quebrada foram registrados nos últimos meses. Em maio, uma caminhonete 'voou' sobre outro veículo.

No fim de agosto, uma Brasília Amarela foi flagrada atravessando as dunas. Já setembro, dois carros capotaram.

Naquele mês, após a repercussão desses casos, a Prefeitura de Aracati destacou que tem legislação municipal para proteger e preservar as dunas, falésias e praias.

Há demarcação de trilhas específicas e multas em caso de desrespeito às normas definidas.

Para a realização de passeios, os guias turísticos precisam estar cadastrados.