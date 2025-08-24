Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Brasília amarela é vista sobre as dunas de Canoa Quebrada e vídeo repercute nas redes sociais

Vídeos repercutiram nas redes sociais ao unir a cena ao áudio da música "Pelados em Santos", dos Mamonas Assassinas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Brasília Amarela é flagrada em dunas de Canoa Quebrada, em Aracati
Legenda: Motorista estava no carro com os dois filhos e o cunhado
Foto: Reprodução

Quem estava apreciando o pôr-do-sol nas dunas de Canoa Quebrada, no município de Aracati, no último sábado (23), foi surpreendido por uma cena diferente do que se costuma ver em passeios turísticos. Uma Brasília Amarela, da Volkswagen, foi flagrada atravessando as dunas. Nas redes sociais, vídeos repercutiram ao unir a cena ao áudio da música "Pelados em Santos", dos Mamonas Assassinas, que transformaram o carro em um ícone.

As imagens, registradas por pessoas que estavam no local no momento do "passeio", mostra quatro pessoas dentro do veículo. Em determinado momento do percurso, o porta-malas do carro abre. "Ele só tinha uma Brasília e um sonho", brincou um internauta, em comentário de um dos vídeos no Instagram. "Eu vi ontem. [...] ficamos [impressionados] viu. Esqueci até de filmar", relatou uma mulher.

O carro pertence a um bugueiro de Canoa Quebrada que trabalha com passeios turísticos. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele destacou que conhece bem a região e tem experiência em dirigir sobre as dunas. "Eu nasci em cima dessas dunas. [...] Como participamos de corridas, a gente já sabe o que está fazendo", conta.

Porém, alerta que as manobras são perigosas para quem não tem prática. "É bastante perigoso, lógico. Quem não tem conhecimento não vai conseguir colocar um carro desse na duna", diz. Além disso, ele explica que, quando faz esses passeios nas dunas com carros antigos, costuma escolher horários com menos movimento.

No momento do passeio, o homem estava com dois filhos e o cunhado. Ele comprou a Brasília Amarela para desmontar e utilizar as peças em um buggy. "Na mecânica do buggy, a gente usa essas peças de Brasília, de Fusca. É a mesma mecânica. A gente sempre precisa dessas peças, porque é um carro montado", explica.

Picape fica destruída ao 'voar' em duna; motorista foi multado

Há poucos meses, em maio de 2025, uma picape Ford Raptor foi flagrada subindo uma duna, também em Canoa Quebrada, em alta velocidade. Na sequência, ele 'voa' sobre o topo do monte e pousa vários metros adiante, com as rodas e demais componentes do carro danificados.

O vídeo da picape "voando" viralizou nas redes sociais, ganhou um perfil no Instagram e chegou a somar mais de 45 mil seguidores. O antigo dono vendeu o veículo, que passou a ser exposto nos festejos juninos de Russas, interior do Ceará.

Após ter feito a manobra com a picape, o motorista foi multado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) em R$ 2.934,70, e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Ele foi autuado com base no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) por uso de veículo para demonstração de manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

A infração é considerada gravíssima, com multa aplicada dez vezes, além da suspensão do direito de dirigir e a apreensão do veículo.

À época, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) também instaurou um procedimento de investigação por crime ambiental para apurar a ocorrência, conforme foi informado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O que a legislação de Aracati diz sobre veículos nas dunas de Canoa Quebrada?

Coma repercussão do caso da picape, a prefeitura de Aracati explicou, à época, que o município dispõe de legislação municipal para proteger e preservar as dunas, falésias e praias, ao mesmo tempo em que mantém o desenvolvimento sustentável do turismo.

Dentre as normas estão a Lei Municipal Nº 029/2005, que disciplina o uso de veículos automotores nas praias de Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba; e o Decreto Municipal nº 005/2020, que define as autorizações de tráfego de veículos automotores de exploração de atividades lucrativas nas referidas áreas.

Este último é estabelecido como forma de controle de fluxo e preservação do ecossistema e diminuição dos impactos ambientais, mediante demarcação de trilhas específicas e multas em caso de desrespeito às normas definidas.

