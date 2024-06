Canoa Quebrada: onde fica, como chegar e o que fazer

Situada no Ceará, a praia de Canoa Quebrada tem uma paisagem caracterizada por dunas e falésias avermelhadas. Com uma atmosfera vibrante e belezas naturais, o local atrai cearenses e turistas de todo o País.

Pela manhã, os visitantes podem aproveitar o banho de mar e o passeio de buggy. Já durante a noite, a "Broadway", uma das principais ruas da região, oferece diversas opções gastronômicas e atrações musicais.

A seguir, confira tudo o que você precisa saber para aproveitar Canoa Quebrada.

ONDE FICA

Localizada a 163 km de Fortaleza, a praia de Canoa Quebrada fica no litoral leste do Ceará e pertence ao município de Aracati.

A praia tem aproximadamente 15 km de extensão e as falésias ficam a cerca de 30 metros acima do nível do mar. O local é distante 12 km da sede do município de Aracati.

Legenda: O monumento da Lua e Estrela de Canoa Quebrada é considerado cartão postal do lugar Foto: Kid Junior

COMO CHEGAR

Há duas maneiras principais de chegar em Canoa Quebrada, saindo de Fortaleza: de carro e de ônibus. Para quem vai dirigindo, é necessário acessar a CE 004, passando por Eusébio, Aquiraz, Cascavel, Beberibe, Sucatinga, Parajuru e Fortim.

Depois do posto da Polícia Rodoviária, é necessário pegar à esquerda na BR 304, passando pela ponte por sobre o Rio Jaguaribe. Após Aracati, há uma saída à esquerda que leva para Canoa Quebrada.

É possível seguir a rota com carro próprio, alugado ou contratar o serviço de transfer. Outra opção é ir de ônibus.

A empresa São Benedito faz a rota para Canoa Quebrada todos os dias. No site da companhia, o trecho custa a partir de R$ 46,13. A duração da viagem varia de 3h15 a 4h.

Legenda: A Broadway é uma das principais ruas da região Foto: José Leomar

O QUE FAZER

A praia de Canoa Quebrada oferece uma série de atrações para os turistas, como as falésias, o monumento da Estrela e restaurantes. A seguir, confira algumas opções para aproveitar no local.

PRAIA

O caminho até a praia de Canoa Quebrada é um grande atrativo para os turistas. Para chegar na areia, os visitantes podem atravessar as falésias e admirar a beleza das formações de relevo.

Também há a Lua e Estrela de Canoa Quebrada esculpidas nas dunas da região. O local rende boas fotos e é considerado o cartão postal de Canoa Quebrada.

Ainda na faixa de areia, há diversas barracas de praia, onde os turistas podem permanecer enquanto aproveitam o lugar.

A seguir, confira quais são as barracas com melhores avaliações no Google (as avaliações são dadas de 1 a 5 estrelas):

PASSEIO DE BUGGY

Uma das opções para aproveitar a região é fazer o passeio de buggy. A Buggy Turismo Canoa Quebrada oferece trajetos das 8h às 17h e os bugueiros são credenciados pela Prefeitura do Aracati.

O passeio local tem 5 paradas para fotos:

1° parada: símbolo de canoa quebrada feito nas falésias, onde ficam também as piscinas naturais;

2° parada: duna do pôr do sol, um dos pontos mais altos em Canoa;

3° parada: duna do skibunda, com opção de descer no skibunda e aproveitar a paisagem;

4° parada: duna do camarão, onde os turistas podem observar a criação de camarão;

5° parada: opção de banho na lagoa.

O trajeto tem duração aproximada de uma hora e meia. O turista ainda pode escolher a opção com emoção ou sem emoção. O passeio custa R$ 300, podendo ir até 4 passageiros por buggy. O agendamento é feito via WhatsApp: (88) 99991-1023.

RESTAURANTES

Há restaurantes com diferentes tipos de gastronomia disponíveis na região. Confira a seguir os estabelecimentos com melhores avaliações no Tripadvisor:

Pátio Grill

Avaliação: 5;

Gastronomia: Brasileira;

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 16h30 às 23h30, sábado e domingo, das 11h30 às 23h30;

Endereço: R. Dragão do Mar - Canoa Quebrada.

Mezza Luna

Avaliação: 4,5;

Gastronomia: Italiana, frutos do mar e mediterrânea;

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 18h às 23h;

Endereço: Rua Nascer do Sol 138, Canoa Quebrada;

Restaurante Adega dos Portugueses

Avaliação: 4,5;

Gastronomia: Frutos do mar e portuguesa;

Horário de funcionamento: Segundo à sexta (das 18h30 às 23h) e sábado e domingo (12h às 16 e 18h30 à meia-noite);

Endereço: Rua Dragão do Mar 477 Broadway, Canoa Quebrada.

Restaurante Sal e Mar

Avaliação: 5;

Gastronomia: Brasileira e frutos do mar;

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 10h às 23h;

Endereço: Estr. do Esteves, Canoa Quebrada.

Cabana