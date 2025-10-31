Diário do Nordeste
Montagem de duas fotos de acidente com caminhonete nas dunas da praia de Canoa Quebrada, no Ceará

Ceará

Caminhonete tomba após motorista fazer manobra arriscada em Canoa Quebrada; veja vídeo

Condutor tentou descer de duna alta em velocidade

Redação 05 de Outubro de 2025
video

Ceará

Carro capota em dunas de Canoa Quebrada e vídeo viraliza

Mais um acidente em dunas no município, sendo este o segundo em menos de dois dias.

Redação 22 de Setembro de 2025
Video

Ceará

Buggy com turistas vira em duna de Canoa Quebrada, no Ceará

O motorista do veículo fugiu do local após o acidente, mas já foi identificado.

Redação 20 de Setembro de 2025
Brasília Amarela é flagrada em dunas de Canoa Quebrada, em Aracati

Ceará

Brasília amarela é vista sobre as dunas de Canoa Quebrada e vídeo repercute nas redes sociais

Vídeos repercutiram nas redes sociais ao unir a cena ao áudio da música "Pelados em Santos", dos Mamonas Assassinas

Redação 24 de Agosto de 2025
Montagem de fotos mostra motorista à esquerda e picape voando à direita

Ceará

Motorista que 'voou' sobre duna e fez propaganda para concessionária nega que ganhou novo carro

O empresário Valécio Granjeiro explicou que comprou o carro que "ganha" na ação publicitária e que não é patrocinado pela Ford

Redação 06 de Julho de 2025
Vestido em grande estilo, Valécio Granjeiro gravou cenas de uma publicidade em concessionária de Fortaleza

Ceará

Motorista que 'voou' com carro em Canoa Quebrada vira garoto-propaganda de concessionária

Detran aguarda procedimento de Demutran para suspensão CNH do motorista por manobra perigosa.

João Lima Neto 02 de Julho de 2025
Imagem de picape que viralizou ao 'voar' sobre duna

Ceará

Picape que viralizou ao 'voar' sobre duna é vendida e se torna atração em festa junina de Russas

Um perfil foi criado para o carro no Instagram e já soma mais de 45 mil seguidores

Bergson Araujo Costa 20 de Junho de 2025
Montagem de fotos mostra veículo que voou sobre duna de Canoa Quebrada

Ceará

Motorista que 'voou' sobre duna de Canoa Quebrada tinha comprado o veículo há menos de 24 horas

Fonte próxima ao empresário Valécio Granjeiro alegou que ele não tinha a dimensão de que o carro pudesse saltar tão alto

Redação 21 de Maio de 2025
Foto que contém um carro que voa ao subir duna de Canoa Quebrada em alta velocidade, logo abaixo tem um buggy amarelo com turista dentro

Ceará

Motorista 'voa' com carro em duna de Canoa Quebrada e destrói veículo; veja vídeo

Autoridades do município denunciaram a ação nas redes sociais

Redação 17 de Maio de 2025
Foto que contém o aeroporto de Cruz/Jericoacoara

Negócios

Governo do Ceará avalia conceder aeroportos regionais à iniciativa privada após devolução da Infraero; entenda

Três dos 10 equipamentos que voltarão para a administração estadual devem ser objeto das concessões

Luciano Rodrigues 12 de Abril de 2025
