Condutor tentou descer de duna alta em velocidade
Mais um acidente em dunas no município, sendo este o segundo em menos de dois dias.
O motorista do veículo fugiu do local após o acidente, mas já foi identificado.
Vídeos repercutiram nas redes sociais ao unir a cena ao áudio da música "Pelados em Santos", dos Mamonas Assassinas
O empresário Valécio Granjeiro explicou que comprou o carro que "ganha" na ação publicitária e que não é patrocinado pela Ford
Detran aguarda procedimento de Demutran para suspensão CNH do motorista por manobra perigosa.
Um perfil foi criado para o carro no Instagram e já soma mais de 45 mil seguidores
Fonte próxima ao empresário Valécio Granjeiro alegou que ele não tinha a dimensão de que o carro pudesse saltar tão alto
Autoridades do município denunciaram a ação nas redes sociais
Três dos 10 equipamentos que voltarão para a administração estadual devem ser objeto das concessões