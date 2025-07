Motorista que 'voou' sobre duna e fez propaganda para concessionária nega que ganhou novo carro

O empresário Valécio Granjeiro, que ficou conhecido por "voar" sobre uma duna de Canoa Quebrada, em Aracati, em uma 4x4, foi às redes sociais, neste domingo (6), comunicar a suspensão da propaganda que estrelou para uma concessionária da Ford em Fortaleza.

Em vídeo, Granjeiro explicou que o carro que "ganha" na campanha publicitária foi comprado por ele, e não patrocinado pela fabricante de automóveis ou pela concessionária.

"Nem a Ford nem a Crasa me deram carro nenhum, eu comprei com meu dinheiro. Aquele vídeo que vazou era uma campanha bem-humorada que a gente estava planejando para esclarecer o acontecido, só que saíram matérias falando que a Ford estava me patrocinando, o que não é verdade", disse.

"O que me deixa mais triste é que o vídeo trazia de uma forma divertida uma mensagem sobre conscientização e responsabilidade no trânsito", continuou o empresário.

A picape Ford Ranger Raptor, envolvida no incidente em Canoa Quebrada e apresentada na propaganda, é avaliada em torno de R$ 490 mil.

'Sei que muita gente me julgou', disse empresário

No pronunciamento publicado nas redes sociais, Granjeiro lembra ainda o episódio em que saltou da duna com a Ford Raptor.

"Sei que muita gente me julgou pelo que aconteceu no salto, mas eu queria dizer que nada daquilo foi planejado. Eu não conhecia a força do carro e não imaginava que aquilo pudesse acontecer. A Crasa, em vez de me virar as costas, viu meu lado e quis transformar isso em algo positivo", disse ele.

No entanto, sem detalhar a motivação, o empresário afirmou que a publicidade que gravou com a concessionária não será mais divulgada. "Infelizmente, não vai mais sair", resumiu.

Na última quarta-feira (2), o Diário do Nordeste entrou em contato com a Crasa para saber se Granjeiro ganhou o carro na ação publicitária e foi informado pela equipe de marketing da concessionária que a informação seria revelada em um vídeo no Instagram.

Lembre o caso

Em maio deste ano, Valécio Granjeiro estava estreando sua nova picape, uma Ford Ranger Raptor, em Canoa Quebrada, quando perdeu o controle do veículo e "voou" com ele sobre uma duna da praia.

O vídeo do momento em que o carro — em alta velocidade — "corta" o céu viralizou nas redes sociais.

À época, uma fonte próxima ao empresário afirmou que ele havia comprado o veículo há menos de um dia e que, por isso, não estava acostumado a pilotá-lo.