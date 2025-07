Loja no Centro de Fortaleza é atingida por incêndio; prédio tem risco de desabamento

Uma loja de produtos variados localizada na Rua Barão do Rio Branco, no Centro de Fortaleza, foi atingida por um incêndio na tarde deste sábado (5). A ocorrência teve início em torno das 12 horas, e seguiu ao longo da tarde.

Uma nuvem de fumaça densa foi vista a alguns quilômetros do local. A Defesa Civil foi acionada para verificar a estrutura da loja ao lado, já que foi identificado pelos bombeiros o risco da estrutura desabar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) informou, por meio de nota ao Diário do Nordeste, que atua desde o início da tarde no combate ao incêndio na loja e que o fogo acabou atingindo a loja ao lado, de colchões.

“A ocorrência foi registrada às 12h43 e envolve uma edificação com alta carga de incêndio, cuja estrutura colapsou parcialmente. Parte da parede superior desabou sobre um imóvel vizinho, pertencente à loja Ortobom, que também foi atingida pelas chamas”, informou a entidade.

Incêndio

Risco de desabamento

Diante da gravidade da situação, diversas viaturas especializadas foram mobilizadas para o local, incluindo unidades de combate a incêndio, salvamento, resgate, escada mecânica e apoio logístico.

O CBMCE informou ainda que os trabalhos concentram-se no confinamento das chamas, na proteção dos imóveis adjacentes e na prevenção de novos colapsos estruturais, já há risco de desabamentos.

O local permanece isolado e sob controle das equipes dos profissionais, que seguem empenhadas para debelar o incêndio com segurança e eficiência.

"A operação segue em andamento e novas informações serão repassadas à medida que forem confirmadas.", concluiu o CBMCE.