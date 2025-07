Acidente entre carro e caminhão mata 6 pessoas da mesma família, no Interior do Ceará

Seis pessoas da mesma família morreram após o carro em que estavam colidir contra um caminhão, na CE-187, em Tamboril, no Interior do Ceará. A ocorrência aconteceu por volta das 22h30 dessa sexta-feira (4). Entre os falecidos há 2 crianças, de 1 ano e meio e 6 anos, além de uma mulher grávida.

Segundo informações da TV Verdes Mares, o automóvel saiu do Distrito de Sucesso e ia com destino a Crateús, cidade natal da família. Após entrar em uma rotatória, o carro se chocou contra o caminhão, que seguia na via principal.

Após o sinistro, o veículo de grande porte, que carregava frangos, tombou e espalhou a carga pela pista. As vítimas ficaram presas às ferragens e não sobreviveram aos ferimentos.

Motorista do caminhão sobreviveu

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o motorista do caminhão sobreviveu e colaborou com a apuração da Polícia.

"O condutor do caminhão permaneceu no local e realizou teste de alcoolemia, que deu negativo. Ele se apresentou espontaneamente à PCCE, onde prestou depoimento", diz o texto.

Ainda segundo a pasta, as investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Tamboril.

Autoridades lamentam tragédia

Em nota publicada nas redes sociais neste sábado (5), a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), lamentou o ocorrido. "Cada uma dessas vidas deixa um legado de amor e permanece para sempre na memória de seus familiares e no coração da cidade de Crateús", escreveu.

A gestora também divulgou o nome das vítimas:

Raimundo Nonato de Oliveira, de 55 anos

Sílvia Helena de Sousa Patrício, 59 anos

Carla Enyd Alves Araújo, 28 anos

Luis Miguel Alves Araújo – filho de Carla, 1 ano e meio

Maria da Penha Souza Patrício – filha de Sílvia Helena e Manoel Barbosa Patrício, 38 anos

Wallace Rian Pereira de Oliveira, 6 anos

Também na manhã desse sábado, o governador Elmano de Freitas (PT) publicou uma nota de pesar pelas vítimas. "Recebi com profunda tristeza a notícia da morte de seis pessoas nesta madrugada", afirmou. "Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos das vítimas".