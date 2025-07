Inmet cancela aviso de chuvas intensas até sábado para o Ceará; entenda motivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) cancelou o aviso de chuvas intensas com “perigo potencial” para 53 cidades do Ceará. Emitido na manhã desta sexta-feira (4), o aviso teria início às 15h e seria concluído às 10h do sábado (5). Procurado pelo Diário do Nordeste, o Inmet explicou que a mudança foi feita devido ao deslocamento das instabilidades que causariam as chuvas.

“(Elas ainda estão) atuando no litoral do Ceará, mas fora do continente e ficando apenas no oceano, conforme apontado pelo nosso monitoramento”, informa a meteorologista Tatyane Paz Dominguez. Dessa forma, as chuvas ainda vão ocorrer, mas na região do mar, sem atingir as cidades.

Legenda: O cancelamento foi enviado por e-mail por volta das 15h Foto: Reprodução

“Ao perceber que a região convectiva vinha se desenvolvendo mais afastada da região que os modelos apontavam hoje pela manhã e que as novas condições das variáveis manteriam o sistema afastado do continente, decidimos recuar”, continua.

Ela destaca que as “sutilezas” do posicionamento dos sistemas são difíceis de os modelos globais conseguirem indicar com acurácia, o que confere “grande incerteza” às previsões em relação à precisão das áreas e regiões de atuação.

O Inmet reforça que a previsão de tempo é uma indicação de cenários mais prováveis, e não um sinônimo de certeza.