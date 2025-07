Fortaleza e outras 52 cidades do CE recebem aviso de chuvas intensas até sábado (5); veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de “perigo potencial” por chuvas intensas para 53 cidades do Ceará. Entre as áreas que podem ser afetadas estão os municípios das regiões norte e noroeste do Estado, além de Jaguaribe e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O anúncio tem início às 15h desta sexta-feira (4) e final às 10h de sábado (5).

Os riscos potenciais, segundo o Inmet, são de precipitações entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. Além disso, foi apontado baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, é indicado que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que existe “leve risco de queda e descargas elétricas”. As pessoas também não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, segundo as recomendações do Inmet.

O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja os municípios indicados pelo Inmet em “perigo potencial” por chuvas intensas:

Acarape Acaraú Amontada Apuiarés Aquiraz Aracati Barroquinha Beberibe Bela Cruz Camocim Caridade Cascavel Caucaia Chaval Chorozinho Cruz Eusébio Fortaleza Fortim Granja Guaiúba Horizonte Icapuí Irauçuba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itarema Jijoca de Jericoacoara Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Massapê Miraíma Morrinhos Pacajus Pacatuba Palmácia Paracuru Paraipaba Pentecoste Pindoretama Santana do Acaraú São Gonçalo do Amarante São Luís do Curu Senador Sá Tejuçuoca Trairi Tururu Umirim Uruburetama Uruoca

Previsão do tempo para o fim de semana

Segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), chuvas isoladas e de curta duração devem atingir regiões do Ceará neste fim de semana.

Em relação à temperatura, as máximas devem variar entre 34°C e 36°C nas macrorregiões Jaguaribana, Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns, enquanto as mínimas devem oscilar entre 16°C e 20°C, especialmente no Maciço de Baturité, na Ibiapaba, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no sul do Cariri.

Quanto aos ventos, segundo a Funceme “devem predominar de sudeste, com velocidade máxima entre 40 km/h e 50 km/h, principalmente nas regiões de serra, na Jaguaribana e na faixa litorânea”.

Veja a previsão do tempo para o Ceará por dia

Para esta sexta-feira (4), a Funceme aponta predomínio de estabilidade atmosférica em todas as macrorregiões durante a tarde e a noite. Porém, condições como relevo, temperaturas elevadas e transporte de umidade proveniente do leste do Nordeste podem tornar o cenário favorável à ocorrência de chuvas isoladas, de curta duração e fraca intensidade no sul da região Jaguaribana e no Cariri, no final da noite.

No sábado (5), a previsão da Funceme aponta condição semelhante. Porém, a faixa litorânea e o sul do Sertão Central e Inhamuns pode ter chuvas isoladas e de curta duração entre a madrugada e o início da manhã devido à atuação do sistema de brisa terrestre e efeitos locais como relevo e temperatura. “À noite, há possibilidade de chuvas isoladas e de fraca intensidade na Jaguaribana e no Cariri”, complementa a Fundação.

Para o domingo (6), a tendência é de aumento da nebulosidade, associada ao transporte de umidade e à formação de áreas de instabilidade no leste do Nordeste. “Com isso, são esperadas chuvas isoladas e de fraca intensidade, principalmente, na faixa litorânea do Ceará, bem como na Jaguaribana e no Cariri”, diz o comunicado.