Cidade do interior registra menor temperatura do ano no Ceará, nesta sexta-feira (4)

Algumas cidades no Ceará amanheceram com temperaturas mais baixas nesta sexta-feira (4), especialmente em regiões de maior altitude. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade de Viçosa do Ceará, localizada na Serra da Ibiapaba, registrou 14,5 °C entre 6h e 7h da manhã, a menor temperatura observada no Ceará em 2025.

Segundo a Funceme, a marca foi registrada na estação meteorológica situada em uma área rural do município, a aproximadamente 374 metros de altitude.

Mesmo fora dos pontos mais altos da serra, a configuração geográfica do local favoreceu a perda de calor da superfície durante a madrugada, devido a uma combinação de vento fraco, céu limpo e ar estável.

Outras cidades do estado, como São Benedito, Independência, Santa Quitéria e Crato também amanhecerem com temperaturas entre 16,1°C e 17°C.

Por que o Ceará esfria, mesmo no clima tropical?

Julho arca o inverno no Hemisfério Sul, época em que há redução da radiação solar. No entanto, por estar localizado na faixa tropical da América do Sul, o Ceará não sofre quedas bruscas de temperatura como ocorre nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Ainda assim, segundo a Funceme, o período apresenta condições mais amenas, principalmente entre a madrugada e o início da manhã.

Esse comportamento está ligado à maior estabilidade atmosférica após o fim do período chuvoso. Com menos nuvens no céu, há maior perda de energia térmica durante a noite, favorecendo o resfriamento do ar próximo à superfície.

Efeito do céu limpo e dos ventos fracos

Segundo a Funceme, a madrugada desta sexta-feira teve céu limpo após a passagem de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que provocou chuvas em algumas regiões no na última quarta-feira (2).

Com a dissipação das nuvens ao longo da quinta-feira (3) e da madrugada desta sexta, criou-se um ambiente ideal para a redução das temperaturas.

A Funceme reforça que esse tipo de situação é comum no período e pode se repetir nos próximos dias, especialmente em regiões serranas, como a Ibiapaba, o Cariri e o Maciço de Baturité.