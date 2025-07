Trânsito no entorno da Praça do Ferreira está bloqueado para veículos devido a obras; veja mudanças

Símbolo da capital cearense, a Praça do Ferreira vai passar por obra de requalificação e, por isso, o fluxo de carros no entorno do espaço público foi alterado provisoriamente pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A mudança teve início neste sábado (5).

O bloqueio foi feito nas ruas Major Facundo, Floriano Peixoto e Pedro Borges, além da Travessa Pará. Agentes da AMC e orientadores de tráfego vão reforçar o trabalho de conscientização com condutores e pedestres.

Veja os trechos temporariamente bloqueados:

Rua Major Facundo: entre ruas São Paulo e Liberato Barroso;

entre ruas São Paulo e Liberato Barroso; Travessa Pará: entre a Rua Major Facundo e Rua Floriano Peixoto;

entre a Rua Major Facundo e Rua Floriano Peixoto; Rua Floriano Peixoto: apenas sentido praia/sertão no trecho compreendido entre Tv. Pará e Rua Pedro Borges;

apenas sentido praia/sertão no trecho compreendido entre Tv. Pará e Rua Pedro Borges; Rua Pedro Borges: entre Rua Floriano Peixoto e Rua Major Facundo.

A Prefeitura de Fortaleza sugere o seguinte desvio para o motorista que segue na rua Major Facundo:

Entrar à direita na rua Senador Alencar À esquerda rua Senador Pompeu À esquerda na rua Pedro Pereira Em seguida, à direita para retornar à rua Major Facundo

Veja o mapa publicado pela AMC nas redes sociais:

Obra de requalificação

O prefeito Evandro Leitão (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Assis Cavalcante, vão assinar a Ordem de Serviço para o início das obras de revitalização e alargamento da Praça do Ferreira na próxima terça-feira (8).

Veja também Ceará Escola pública do Ceará vence prêmio nacional e vai receber R$ 50 mil para construir laboratório Ceará Hospitais universitários da UFC fazem mutirão com 490 procedimentos cirúrgicos e diagnósticos no CE

O projeto que será executado é do arquiteto Fausto Nilo e inclui reforma completa do piso, instalação de travessias elevadas para pedestres, requalificação dos passeios com foco em acessibilidade, construção de novos quiosques, reforma da fonte da Coluna da Hora, instalação de paraciclos e outros serviços.

Conforme divulgado pelo colunista do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar, com base em entrevista com o presidente da CDL, a expectativa do setor é que a Praça esteja pronta para o próximo Natal de Luz ou para o aniversário de 300 anos de Fortaleza, que será comemorado no dia 13 de abril de 2026.