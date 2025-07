Evandro e Elmano assinam ordem de serviço para reforma da Praça do Ferreira

Um dos espaços mais simbólicos de Fortaleza, a Praça do Ferreira, no coração do Centro, entrará em reforma na próxima semana. A ordem de serviço será assinada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Assis Cavalcante, na próxima terça-feira (8).

A requalificação seguirá o projeto elaborado pela própria CDL e gera a expectativa de um plano estruturado de requalificação urbana do Centro da Capital cearense. A previsão é de que as obras sejam concluídas até novembro deste ano, a tempo do tradicional evento Natal de Luz, promovido pela CDL na praça.

Um espaço histórico em estado crítico

A Praça do Ferreira, marco histórico e cultural de Fortaleza, há anos enfrenta um processo de deterioração, como denunciou recentemente esta Coluna. O espaço hoje sofre com a sujeira, bancos danificados, a fonte central desativada e um cenário de desordem urbana acentuado pela ocupação crescente de pessoas em situação de rua. O ambiente, antes ponto de encontro de gerações, se transformou em um retrato do descaso com o Centro da capital ao longo de várias gestões.

Contexto político e urbanístico

A decisão de iniciar a reforma ocorre no momento em que a cidade discute o novo Plano Diretor e se prepara para as comemorações de seus 300 anos, em 2026.