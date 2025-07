Escola pública do Ceará vence prêmio nacional e vai receber R$ 50 mil para construir laboratório

A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Marconi Coelho Reis, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará, foi a grande vencedora da 3ª edição do Prêmio de Incentivo ao Empreendedorismo Científico (Piec). O concurso de âmbito nacional visa reconhecer e fomentar projetos inovadores na educação básica brasileira.

O grande destaque dessa edição foi a pesquisa intitulada “Síntese de novos polímeros para aplicações agrícolas e ambientais a partir de resíduos agroindustriais". Desenvolvida pelas estudantes Ana Júlia Nascimento e Mariane Morais, a iniciativa criou uma maneira de transformar restos de frutas em um material biodegradável, no intuito de reduzir o desperdício de alimentos naturais e contribuir para a agricultura familiar de Cascavel.

A escola ainda receberá o "Laboratório Legado”, um incentivo financeiro no valor de R$ 50 mil em equipamentos e demais recursos para alavancar o progresso científico escolar. O anúncio aconteceu no último dia 30 de junho. As informações são do Governo do Ceará.

Como foi desenvolvido o projeto?

A pesquisa se utilizou de microorganismos benéficos ao ser humano para formular um material sustentável, o biopolímero, com estrutura semelhante aos plásticos, mas compatível com o meio ambiente.

Para testar a viabilidade do projeto, as estudantes utilizaram do mesocarpo do maracujá para formular o material biodegradável. Isso fez com que novas plantas fossem obtidas nas aplicações agrícolas onde a substância foi implementada.

Legenda: Ao todo, a EEMTI Marconi Coelho Reis obteve 279 pontos na competição Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

O sucesso da pesquisa é baseado no conceito de economia circular, já que resíduos orgânicos destinados a descarte são reutilizados para a promoção de novos frutos.

A substância também foi empregada na formação de barreiras de proteção para repelir pragas de plantações.

Animada por estar à frente de uma premiação tão importante, a estudante Ana Júlia Nascimento destacou o quanto a pesquisa a ajudou a desenvolver um olhar mais humanizado para as questões sociais de Cascavel.

Para a professora Heloina Capistrano, que acompanhou as alunas na produção do projeto, os resultados podem contribuir não somente para comunidade do município, mas também para um grande gama de aplicações agrícolas familiares em todo o Ceará.

Legenda: Mariane Moraes, outra participante da equipe vencedora, diz acreditar no poder dos jovens em transformar o mundo, quando há acesso à recursos e educação de qualidade Foto: Divulgação/Acervo Pessoal

Destaque cearense

A pesquisa de Ana Júlia e Mariane venceu todas as categorias da premiação:

“Futuro Brilhante” , voltado para as ações mais promissoras para um futuro sustentável;

, voltado para as ações mais promissoras para um futuro sustentável; “Nova Realidade” , que aponta os estudos mais maduros e economicamente viáveis;

, que aponta os estudos mais maduros e economicamente viáveis; “Consciência Circular” , sobre pesquisas mais alinhadas com o conceito de Economia Circular;

, sobre pesquisas mais alinhadas com o conceito de Economia Circular; “Pomar Científico”, prêmio máximo da escola com mais pontos somados na classificação dos projetos inscritos.

Por conta do projeto, os professores orientadores Heloina Capistrano e Francisco Augusto também foram homenageados com o prêmio "Educador Inspirador”.

Outros quatro trabalhos inscritos pela EEMTI Marconi Coelho ficaram, respectivamente, em 2º, 3º, 5º e 7º lugar, além das 26ª e 35ª colocações no TOP 50 da classificação geral.

Premiações anteriores

Além do Piec, a Escola Marconi Coelho já recebeu o 1º lugar do Júri Técnico do prêmio Solve For Tomorrow (Respostas para o Amanhã) em duas ocasiões. A primeira vez foi em 2019, tendo reconhecida uma matriz polimérica biodegradável a partir de folhas de goiaba que pode ser usada em curativos para vítimas de queimaduras ou pessoas com lesões cutâneas.

O bicampeonato veio em 2022, com o projeto Arbocaps. A equipe responsável produziu cápsulas que, quando colocadas em água parada, liberam gradualmente biocompostos que combatem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir dengue, zika e chikungunya - problemas de saúde pública no Estado.