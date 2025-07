6 pessoas da mesma família que morreram em acidente são sepultadas em Crateús

As seis pessoas da mesma família que morreram nessa sexta-feira (4), vítimas de uma colisão entre um carro e um caminhão na rodovia estadual CE-187, em Tamboril, foram sepultadas neste domingo (6), em Crateús, Ceará.

Raimundo, Sílvia, Carla, Luís Miguel, Maria da Penha e Wallace Rian foram velados na sede comunitária do bairro Frei Damião, onde moravam, e enterrados no Cemitério Santa Rita.

O momento foi acompanhado por dezenas de moradores crateuenses e por representantes da gestão municipal, como a prefeita da cidade, Janaína Farias (PT).

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares (SVM), muitos dos presentes aguardaram do lado de fora do salão comunitário a saída dos caixões. Dentro, só permaneceu a família.

Cidade cancelou comemoração de aniversário

Neste domingo, Crateús celebra 193 anos. No entanto, em respeito aos enlutados, a prefeitura decidiu cancelar o evento comemorativo que aconteceria nesse sábado (5).

O aviso foi dado pela prefeita Janaína em suas redes sociais. "Cada uma dessas vidas deixa um legado de amor e permanece para sempre na memória de seus familiares e no coração da cidade de Crateús", escreveu a gestora.

Acidente matou 6 pessoas da mesma família

Seis pessoas da mesma família morreram em uma colisão entre um carro e um caminhão. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (4), por volta de 22h30.

Entre os falecidos, estão duas crianças e uma mulher grávida. Veja os nomes das vítimas:

Raimundo Nonato de Oliveira, de 55 anos

Sílvia Helena de Sousa Patrício, 59 anos

Carla Enyd Alves Araújo, 28 anos

Luis Miguel Alves Araújo – filho de Carla, 1 ano e meio

Maria da Penha Souza Patrício – filha de Sílvia Helena e Manoel Barbosa Patrício, 38 anos

Wallace Rian Pereira de Oliveira, 6 anos

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 22h48, e a guarnição da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militares foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS).

A corporação informou ainda que "operação de resgate se tornou um desafio complexo devido à severa deformação do veículo". O trabalho foi encerrado por volta das 2h20 desta madrugada de sábado (5).

Colisão aconteceu em rotatória

O carro que levava a família saiu do distrito de Sucesso e seguia rumo a Crateús, onde as vítimas moravam. No entanto, após entrar em uma rotatória, o veículo teria se chocado contra o caminhão, que trafegava pela via principal.

O caminhão chegou a tombar e espalhar uma carga de frangos pela pista, mas o motorista não se feriu. Já os ocupantes do carro ficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o motorista do caminhão se submeteu a um teste de alcoolemia, que deu negativo, e se apresentou espontaneamente à delegacia para prestar depoimento.