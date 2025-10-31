A condenação se deve a diversas oscilações e interrupções no fornecimento de energia na cidade. Empresa afirmou que irá se manifestar no prazo estabelecido
Acidente aconteceu nesse domingo (17) na CE-265, entre os municípios de Tamboril e Catunda
O momento foi acompanhado por dezenas de moradores da cidade cearense
Entre as vítimas estavam duas crianças e uma mulher grávida. A colisão entre o carro e um caminhão ocorreu em Tamboril, na região Centro-Oeste do Ceará
Vítimas vinham do Distrito de Sucesso com destino a Crateús
No prazo de cinco dias úteis, Câmara e Município de Tamboril devem enviar respostas à Promotoria de Justiça sobre o acatamento da recomendação e das medidas adotadas
Ao todo, seis localidades e uma aldeia indigena oficializaram troca de município após projeto de lei ser sancionado na semana passada
Mãe do suspeito é surda e dificiente visual; ele fugiu após o crime
Itapipoca deve ser o município mais afetado pelas mudanças, “perdendo” seis localidades
Lista completa de campeões de filiações no Ceará relaciona municípios em que diretórios petistas tiveram acréscimo de até 298,4% no quadro de membros