Fachada do Ministério Público do Ceará.

Negócios

Justiça do Ceará condena Enel a pagar R$ 1 milhão por má prestação de serviço em Tamboril

A condenação se deve a diversas oscilações e interrupções no fornecimento de energia na cidade. Empresa afirmou que irá se manifestar no prazo estabelecido

Redação 08 de Outubro de 2025
Imagem de uma ação policial em que um policial prende um homem nu no meio de uma rodovia, com vegetação e montanhas ao fundo.

Ceará

Motorista é atacado por enxame de abelhas e tomba caminhão, no Interior do Ceará; veja vídeo

Acidente aconteceu nesse domingo (17) na CE-265, entre os municípios de Tamboril e Catunda

Paulo Roberto Maciel* 18 de Agosto de 2025
Pessoas aguardam saída dos caixões em velório de família morta em colisão de trânsito

Ceará

6 pessoas da mesma família que morreram em acidente são sepultadas em Crateús

O momento foi acompanhado por dezenas de moradores da cidade cearense

Redação 06 de Julho de 2025
caminhão tomba após colisão com carro que deixa seis pessoas da mesma família mortas no ceará

Ceará

Prefeita de Crateús decreta luto oficial de sete dias após morte de seis pessoas da mesma família

Entre as vítimas estavam duas crianças e uma mulher grávida. A colisão entre o carro e um caminhão ocorreu em Tamboril, na região Centro-Oeste do Ceará

Redação 05 de Julho de 2025
Caminhão envolvido em acidente grave, com carro desmontado e pista interditada.

Ceará

Acidente entre carro e caminhão mata 6 pessoas da mesma família, no Interior do Ceará

Vítimas vinham do Distrito de Sucesso com destino a Crateús

Redação 05 de Julho de 2025
MPCE

PontoPoder

MP recomenda revogação de reajuste salarial de prefeito, vice, secretários e vereadores de Tamboril

No prazo de cinco dias úteis, Câmara e Município de Tamboril devem enviar respostas à Promotoria de Justiça sobre o acatamento da recomendação e das medidas adotadas

Redação 25 de Junho de 2025
Monsenhor Tabosa, Itapipoca, Tamboril, Tururu e Uruburetama tiveram os limites intermunicipais atualizados

PontoPoder

Mudança de limites entre cidades do Ceará foi feita em acordo com prefeitos; veja o que muda

Ao todo, seis localidades e uma aldeia indigena oficializaram troca de município após projeto de lei ser sancionado na semana passada

Marcos Moreira 26 de Maio de 2025
Na colagem, o suspeito Pedro e uma foto mostrando o momento da fuga

Segurança

Mulher é morta pelo companheiro dentro da casa da sogra, no interior do Ceará

Mãe do suspeito é surda e dificiente visual; ele fugiu após o crime

Lucas Monteiro 18 de Maio de 2025
Itapipoca deve ser o munícipio do Ceará mais impactado pelo projeto, perdendo a administração de seis localidades

PontoPoder

Cinco cidades do Ceará passam a ter novos limites territoriais após projeto aprovado na Alece

Itapipoca deve ser o município mais afetado pelas mudanças, “perdendo” seis localidades

Marcos Moreira 08 de Maio de 2025
Roberto Pessoa e Gerson Cecchini

PontoPoder

Maracanaú, Itapipoca e Tamboril lideram ranking de novas filiações do PT no interior do Ceará

Lista completa de campeões de filiações no Ceará relaciona municípios em que diretórios petistas tiveram acréscimo de até 298,4% no quadro de membros

Bruno Leite 28 de Março de 2025
