Motorista é atacado por enxame de abelhas e tomba caminhão, no Interior do Ceará; veja vídeo

Um caminhoneiro de 36 anos foi atacado por abelhas enquanto dirigia pelo km 323 da CE-265, entre os municípios de Tamboril e Catunda, no Interior do Ceará. O caso foi registrado na tarde desse domingo (17).

Em nota ao Diário do Nordeste, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o motorista dirigia um caminhão de eletrodomésticos quando os animais invadiram a cabine e realizaram múltiplos ataques. Devido ao incidente, o veículo saiu da pista, atingiu um poste e tombou na estrada.

A vítima foi atendida por outros motoristas que trafegavam na via. Em um vídeo gravado por uma testemunha, um motociclista borrifa um extintor de incêndio e despeja água corrente sobre o corpo do caminhoneiro para aliviar as picadas.

Ainda segundo a PMCE, o caminhoneiro foi levado para Hospital Municipal de Catunda, apresentando escoriações leves. " Equipes do BPRE e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) de Catunda atuaram no local realizando o resguardo da área, enquanto era feito o transbordo da carga de eletrodomésticos transportada pelo veículo", diz o comunicado.

O caminhão foi retirado da estrada após a conclusão dos trabalhos. Nessa segunda-feira (18), o trecho já se encontra livre para o tráfego.

O que fazer em caso de ataque de abelhas?

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), as abelhas são atraídas por diversos estímulos, como ruídos, odores fortes, tremores, vibrações e movimentos rápidos. Entretanto, elas somente vão atacar se sentirem que podem estar ameaçadas.

Em um cenário de encontro com abelhas, os bombeiros orientam que a vítima se afaste da colmeia sem fazer barulho. Se estiver a pé, é importante correr na manobra "zigue-zague" para dispersar o enxame. Também é recomendável mergulhar em uma lagoa ou rio próximo.

Com relação aos primeiros socorros, o CBME reforça que, de imediato, é preciso retirar imediatamente os ferrões para evitar que todo o veneno seja injetado na vítima. Isso não deve ser feito com a mão ou pinça, mas sim com o auxílio de uma lâmina ou faca.

Procure lavar abundantemente os locais atingidos com água corrente, sem esfregar a pele para não espalhar mais rapidamente o veneno. Sempre que possível, aplicar bolsas de gelo no local das picadas para diminuir o inchaço e caso disponha, aplicar no local das ferroadas, sem esfregar, uma pomada com antialérgico e analgésico para amenizar as dores Corpo de Bombeiros do Ceará

Passado o ataque, o próximo passo é procurar ajuda médica urgente, pois o risco à saúde pode evoluir muito rápido.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita