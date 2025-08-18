Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Motorista é atacado por enxame de abelhas e tomba caminhão, no Interior do Ceará; veja vídeo

Acidente aconteceu nesse domingo (17) na CE-265, entre os municípios de Tamboril e Catunda

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 11:17)
Ceará
Imagem de uma ação policial em que um policial prende um homem nu no meio de uma rodovia, com vegetação e montanhas ao fundo.
Legenda: Ele foi levado ao hospital com ferimentos leves
Foto: Reprodução/VC Repórter

Um caminhoneiro de 36 anos foi atacado por abelhas enquanto dirigia pelo km 323 da CE-265, entre os municípios de Tamboril e Catunda, no Interior do Ceará. O caso foi registrado na tarde desse domingo (17).

Em nota ao Diário do Nordeste, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o motorista dirigia um caminhão de eletrodomésticos quando os animais invadiram a cabine e realizaram múltiplos ataques. Devido ao incidente, o veículo saiu da pista, atingiu um poste e tombou na estrada.

A vítima foi atendida por outros motoristas que trafegavam na via. Em um vídeo gravado por uma testemunha, um motociclista borrifa um extintor de incêndio e despeja água corrente sobre o corpo do caminhoneiro para aliviar as picadas.

Ainda segundo a PMCE, o caminhoneiro foi levado para Hospital Municipal de Catunda, apresentando escoriações leves. "Equipes do BPRE e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) de Catunda atuaram no local realizando o resguardo da área, enquanto era feito o transbordo da carga de eletrodomésticos transportada pelo veículo", diz o comunicado.

O caminhão foi retirado da estrada após a conclusão dos trabalhos. Nessa segunda-feira (18), o trecho já se encontra livre para o tráfego.

Veja também

teaser image
Ceará

Bebê nasce com doença rara e pais lançam vaquinha para custear cirurgia inédita

teaser image
Ceará

Dois jovens americanos ficam feridos em acidente com quadriciclo em Jericoacoara

O que fazer em caso de ataque de abelhas?

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), as abelhas são atraídas por diversos estímulos, como ruídos, odores fortes, tremores, vibrações e movimentos rápidos. Entretanto, elas somente vão atacar se sentirem que podem estar ameaçadas.

Em um cenário de encontro com abelhas, os bombeiros orientam que a vítima se afaste da colmeia sem fazer barulho. Se estiver a pé, é importante correr na manobra "zigue-zague" para dispersar o enxame. Também é recomendável mergulhar em uma lagoa ou rio próximo.

Com relação aos primeiros socorros, o CBME reforça que, de imediato, é preciso retirar imediatamente os ferrões para evitar que todo o veneno seja injetado na vítima. Isso não deve ser feito com a mão ou pinça, mas sim com o auxílio de uma lâmina ou faca.

Procure lavar abundantemente os locais atingidos com água corrente, sem esfregar a pele para não espalhar mais rapidamente o veneno. Sempre que possível, aplicar bolsas de gelo no local das picadas para diminuir o inchaço e caso disponha, aplicar no local das ferroadas, sem esfregar, uma pomada com antialérgico e analgésico para amenizar as dores
Corpo de Bombeiros do Ceará

Passado o ataque, o próximo passo é procurar ajuda médica urgente, pois o risco à saúde pode evoluir muito rápido.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto de carros na BR-116
Ceará

Trechos da BR-116 e BR-222 em Fortaleza e Caucaia passarão a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará

Trechos transferidos têm "características típicas de trânsito urbano" e também tráfego de veículos intenso, principalmente em horários de pico

Matheus Facundo
Há 45 minutos
Imagem de uma ação policial em que um policial prende um homem nu no meio de uma rodovia, com vegetação e montanhas ao fundo.
Ceará

Motorista é atacado por enxame de abelhas e tomba caminhão, no Interior do Ceará; veja vídeo

Acidente aconteceu nesse domingo (17) na CE-265, entre os municípios de Tamboril e Catunda

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Casas em rua às margens de afluente do rio Maranguapinho
Ceará

Projeto prevê desapropriar 700 famílias para urbanizar afluentes de um dos principais rios de Fortaleza

A iniciativa busca a recuperação socioambiental de riachos e canais afluentes do rio Maranguapinho e a melhoria das condições de habitação de quem mora no entorno

Gabriela Custódio
18 de Agosto de 2025
Fotos do pequeno José Lustosa
Ceará

Bebê nasce com doença rara e pais lançam vaquinha para custear cirurgia inédita

O pequeno José Lustosa foi diagnosticado com dois tipos de Mielomeningocele, que afeta a coluna vertebral

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Equipe dos Bombeiros atendendo ocorrência em Jericoacoara onde dois jovens americanos se feriram em acidente de quadriciclo
Ceará

Dois jovens americanos ficam feridos em acidente com quadriciclo em Jericoacoara

Acidente ocorreu na estrada de acesso ao Mangue Seco, por volta das 15h

Mylena Gadelha
17 de Agosto de 2025
Placa de sinalização informando a mudança
Ceará

Avenida do Aeroporto de Fortaleza terá limite de velocidade reduzido neste mês; veja detalhes

Período de testes na Av. senador Carlos Jereissati começa na sexta-feira (22) e terá duração de 60 dias

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Ceará ganhará cerca de 5 mil novas unidades do Minha Casa, Minha Vida
Ceará

130 municípios do CE são contemplados para terem unidades do Minha Casa, Minha Vida; veja locais

Nova rodada do programa contempla cidades de até 50 mil habitantes

Redação
17 de Agosto de 2025
Mão de uma pessoa segurando um pequeno tubo de ensaio de vidro com um líquido claro e pequenos insetos. A pessoa está usando um anel largo de metal no dedo. O fundo está desfocado com tons de verde e um pouco de marrom, sugerindo folhagem.
Ceará

Dengue e chikungunya: apesar da queda, Ceará ainda registra 3 mil casos de arboviroses em 2025

Entenda quais são os sintomas e como se prevenir das arboviroses

Clarice Nascimento
17 de Agosto de 2025
Ceará

Empresa suspeita de falsificar medicação de alto custa para câncer é interditada em Fortaleza

A Anvisa aponta a venda de versões falsificadas do medicamento Keytruda, usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, de cabeça e pescoço e esofágico

Redação
16 de Agosto de 2025
imagem de uma mão com uma seringa de vacina e ao fundo o rosto de uma mulher
Ceará

Ceará registra 17 mortes e 211 casos de meningite neste ano; veja sintomas e forma de prevenir

A doença pode ser causada por diferentes agentes como vírus e bactérias e é prevenível por vacina

Redação
16 de Agosto de 2025
Ceará

Prefeitura abre votação para escolher nova farda dos alunos de Fortaleza; veja modelos e como participar

Ao todo, 12 modelos desenhados pelos próprios estudantes da rede pública estão em votação

Redação
16 de Agosto de 2025
Imagem de Nossa Senhora de Assunção
Ceará

Caminhada com Maria reúne milhares de fiéis em Fortaleza nesta sexta (15); veja imagens

Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"

Redação
15 de Agosto de 2025
A foto mostra uma criança dormindo em uma cama enquanto um adulto toca sua testa e segura um termômetro digital na outra mão.
Ceará

Só acima de 38°C? Definição de febre é atualizada e médicos indicam sinais de alerta

Aumento do calor corporal é apenas um dos sintomas a serem observados diante de adoecimento

Theyse Viana
15 de Agosto de 2025
Imagem oficial de São Miguel Arcanjo
Ceará

Imagem de São Miguel Arcanjo, vinda da Itália, chega a Fortaleza nesta quinta; saiba como acompanhar

O Monte Gargano é considerado sagrado por ser o santuário de aparições do arcanjo desde os primeiros séculos do cristianismo

Redação
14 de Agosto de 2025
Caminhada com Maria de 2022. Multidão reunida
Ceará

Confira a Programação pelo dia de Nossa Senhora de Assunção, em Fortaleza

Arquidiocese realiza a 23ª edição da Caminhada com Maria

Redação
14 de Agosto de 2025
Criança foi encontrada sozinha no fundo do Centro Educacional
Ceará

Criança trancada em creche no Ceará ficou rouca de tanto gritar e não quer voltar às aulas, diz mãe

Psicólogo chegou a visitar criança na quarta-feira (13)

João Lima Neto
14 de Agosto de 2025
Procissão com imagem de Nossa Senhora da Assunção, rodeada por uma grande multidão de fiéis e pessoas participando de celebração religiosa na rua.
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza

Na Capital, alguns serviços terão horários alterados por conta da data

Paulo Roberto Maciel*
14 de Agosto de 2025
Imagem mostra avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, na altura da estação do BRT no North Shopping. Ônibus, motos e carros trafegam na via de três faixas.
Ceará

‘Gelos baianos’ são removidos de toda a extensão da Av. Bezerra de Menezes, em Fortaleza

Prefeitura afirma que medida visa ampliar a segurança dos 64 mil veículos que trafegam na via; não haverá mudanças no tráfego

Redação
14 de Agosto de 2025
Criança foi encontrada sozinha no fundo do Centro Educacional
Ceará

Criança é trancada dentro de creche em Aiuaba após fim das aulas, e servidores são afastados

O município abriu uma sindicância para apurar o caso

João Lima Neto
13 de Agosto de 2025
Fachada do Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, no bairro Edson Queiroz.
Ceará

Como funciona o Centro de Diagnóstico Espaço Girassol para autismo e outras neurodivergências

O equipamento foi inaugurado no dia 11 de agosto de 2025 pela Prefeitura de Fortaleza