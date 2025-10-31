Diário do Nordeste
Imagem de uma ação policial em que um policial prende um homem nu no meio de uma rodovia, com vegetação e montanhas ao fundo.

Ceará

Motorista é atacado por enxame de abelhas e tomba caminhão, no Interior do Ceará; veja vídeo

Acidente aconteceu nesse domingo (17) na CE-265, entre os municípios de Tamboril e Catunda

Paulo Roberto Maciel* 18 de Agosto de 2025
A foto mostra um menino com cabelo escuro e camisa verde está sentado a uma mesa, de costas para o observador. Ele está absorto na leitura de um livro ilustrado com páginas coloridas, que ele segura aberto à sua frente. As páginas do livro mostram desenhos e texto. Uma mesa escolar branca e vermelha está visível à esquerda, com papéis e alguns objetos de escrita em cima. O chão de azulejos cinzas é visível na parte inferior da imagem.

Ceará

Nove cidades do CE alcançaram 100% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2024

Estado manteve a melhor taxa de alfabetização do país, com 85,3%

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio 19 de Julho de 2025
Médico

PontoPoder

Com salários acima do teto, TCE alerta prefeituras no Ceará sobre pagamentos por plantões médicos de 72 horas seguidas

TCE Ceará identificou um servidor em Farias Brito e dois em Catunda a partir de inspeção em folha de pagamento de março de 2024

Luana Barros 25 de Janeiro de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

PontoPoder

TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista

Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade

Luana Barros 24 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Catunda?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Catunda?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024

Região

Catunda e Solonópole, no Ceará, têm situação de emergência decretada devido à estiagem

O cenário foi reconhecido por meio pelo Governo Federal e tem vigência de 180 dias

Redação 23 de Julho de 2021
Momento da agressão

Política

Vereador agride advogado durante programa de rádio ao vivo, no Interior do Ceará

A agressão ocorreu nesta segunda-feira, no município de Catunda

Bruna Damasceno 17 de Maio de 2021