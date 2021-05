Vereador agride advogado durante programa de rádio ao vivo, no Interior do Ceará

O assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Catunda (SSPMC), Ronaldo Farias Feijão, de 44 anos, foi agredido pelo vereador Thiago do Ivan (PDT-CE), durante participação ao vivo numa rádio local, na manhã desta segunda-feira (17).

O advogado criticava os votos favoráveis ao Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 379/2021 — que prevê mudanças no regime jurídico dos servidores —, quando foi surpreendido pelo representante do Legislativo municipal.

Exasperado, o vereador invade o estúdio e agride o profissional. A cena foi registrada por câmera instalada no local.

"Se você falar de mim, fale como um homem. Você preste atenção”, grita, questionando sobre as críticas recebidas. Em seguida, Thiago xinga e ameaça o advogado. “Preste bem atenção: eu vim aqui só dar o meu recado”, disse

Procurado pelo Diário do Nordeste nesta tarde, o parlamentar informou que irá se pronunciar sobre o assunto "em breve".

Críticas

Ao Diário do Nordeste, Ronaldo disse que o sindicato tem revindicado alguns pontos da PLC, incluindo a licença prêmio. Nesse contexto, as críticas têm sido direcionadas aos vereadores que votaram a favor do projeto, que, segundo ele, “retira os diretos dos servidores”.

“Nós já estávamos com 17 minutos de programa. Eu estava comentando os processos judiciais e os votados por ele e outros da Câmara”, disse.

O advogado acrescenta que as pessoas citadas são convidadas a se pronunciarem sobre o assunto.

O profissional registrará um Boletim de Ocorrência (B.O) e deverá entrar com ações nas áreas cível e criminal.

O Diário do Nordeste procurou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) para comentar sobre o caso e aguarda retorno. A reportagem também espera uma resposta do Partido Democrático Trabalhista (PDT-CE).

Em nota, a direção da Rádio Planalto FM informou que "lamenta o episódio e entende que a capacidade do diálogo norteia a boa convivência".

Vereador

O vereador Thiago de Sousa Feitosa, de 35 anos, é natural do Rio de Janeiro. Ele foi eleito com 418 votos, no município de Catunda, no Interior do Ceará.