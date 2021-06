Saiba quem é Joaquim Álvaro Pereira Leite, novo ministro do Meio Ambiente

Até então secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, Joaquim Álvaro Pereira Leite assume o Ministério do Meio Ambiente (MMA) com a saída de Ricardo Salles. Salles pediu para deixar a pasta nesta quarta-feira (23). A exoneração "a pedido" foi publicada no Diário Oficial da União.

Segundo currículo de Pereira Leite disponibilizado no site do ministério, ele foi proprietário de uma fazenda produtora de café e, durante 23 anos, atuou como conselheiro da Sociedade Rural Brasileira (SRB). A entidade representa o setor agropecuário no País.

Trabalhou ainda em empresa do ramo farmoquímico.

O primeiro cargo no MMA foi como diretor do Departamento Florestal, onde ficou até abril de 2020 - quando se tornou secretário da Amazônia e Serviços Ambientais.

Pereira Leite é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Marília (SP) e tem pós-graduação na mesma área.

