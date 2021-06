STF retoma julgamento sobre suspeição do ex-juiz Sergio Moro; acompanhe ao vivo

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, na tarde desta quarta-feira (23), o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro na ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva referente ao triplex no Guarujá, em São Paulo.

Acompanhe ao vivo:

Até o momento, há sete votos pela manutenção da decisão da Segunda Turma, dos ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski e das ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia.

O ministro Marco Aurélio, que havia pedido vista dos autos, votou contra a suspeição de Moro. O placar agora é de 7 a 3 pela manutenção da decisão.