STF mantém decisão que julgou Moro parcial na condenação de Lula pelo triplex de Guarujá

A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, no plenário desta quinta-feira (22), manter a decisão que declarou Sergio Moro parcial na condenação do ex-presidente Lula no caso o triplex de Guarujá. Julgamento ainda ocorre, mas os votos necessários para a decisão passar já foram alcançados.

A sessão foi encerrada por volta das 19h o placar final ficou em 7x2, a favor do mantimento da decisão da Segunda Turma da Corte. Julgamento será retomado no próximo dia 28 de abril.

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO

SUSPEIÇÃO CONFIRMADA

Com o entendimento de que a suspeição de Moro por parcialidade deve ser mantida, agora o julgamento do caso Triplex de Guarujá volta à estaca zero. Ou seja, nenhuma das provas e trabalhos feitos em Curitiba poderão ser reaproveitados, visto que a conduta do ex-juiz teria "contaminado" o processo.

Novo julgamento será feito na Justiça do Distrito Federal.

CONDENAÇÕES ANULADAS

No último dia 15 de abril, o Supremo decidiu, por oito votos a favor e três contra, manter a anulação das condenações do ex-presidente na operação Lava Jato. Com isso, o petista ficou elegível para 2022.